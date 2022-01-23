HSK ÜZERİNDEN PROPAGANDAYA BAŞLADILAR

Sedef Kabaş'ın tutuklanmasının ardından sosyal medya, yurtdışı kaynaklı medya kuruluşları ve CHP yandaşı kanallar üzerinden tutuklamayı yapan Sulh Ceza Hakimi Furkan Bilgehan Ertem hakkında manipülatif haberler yayılmaya başladı.

Sedef Kabaş'ı tutuklayan hakim üzerinden kara propaganda: Yalan haberlerle hedef haline getirdiler | Video

HSK'nın ilke kararnamesinde Sulh Ceza Hakimliği için 4 yıl görev yapma kararı vermesi üzerinden algı yapmaya çalışan bir takım çevreler Furkan Bilgehan Ertem'in bu şartları taşımadığını iddia etti. Oysa HSK'nın kararı yayınlanan ilke kararnamesinin ardından gelecek hakimler için uygulamaya geçti.