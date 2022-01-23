Sedef Kabaş'ın 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlamasıyla tutuklanmasının ardından sosyal medya ve bir takım yayın kuruluşları tarafından tutuklamayı yapan hakimin hedef haline getirildiği ortaya çıktı. Katıldığı televizyon programındaki konuşmalara ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sedef Kabaş, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
HSK ÜZERİNDEN PROPAGANDAYA BAŞLADILAR
Sedef Kabaş'ın tutuklanmasının ardından sosyal medya, yurtdışı kaynaklı medya kuruluşları ve CHP yandaşı kanallar üzerinden tutuklamayı yapan Sulh Ceza Hakimi Furkan Bilgehan Ertem hakkında manipülatif haberler yayılmaya başladı.
Sedef Kabaş'ı tutuklayan hakim üzerinden kara propaganda: Yalan haberlerle hedef haline getirdiler | Video
HSK'nın ilke kararnamesinde Sulh Ceza Hakimliği için 4 yıl görev yapma kararı vermesi üzerinden algı yapmaya çalışan bir takım çevreler Furkan Bilgehan Ertem'in bu şartları taşımadığını iddia etti. Oysa HSK'nın kararı yayınlanan ilke kararnamesinin ardından gelecek hakimler için uygulamaya geçti.
HAKİMİ HEDEF HALİNE GETİRDİLER
Alman Deutsche Welle (DW) ise Sedef Kabaş'ı tutuklayan hakimi sosyal medya hesabından hedef gösterdi. DW internet sitesinde 'Kabaş'ı tutuklayan hakimin Kavala kararında da imzası çıktı' diye başlık atarak hakimi açık hedef gösterdi.
Söz konusu haber ardından hakim hakkında, sosyal medya üzerinden onlarca kişi tehdit ve hakaret içeren paylaşımlarda bulundu. Firari Can Dündar da sosyal medya üzerinden hakim Furkan Bilgehan Ertem'i etiketleyerek hedef haline getiren kişiler arasında yer aldı.
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