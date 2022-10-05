Davutoğlu, Demirtaş’la ilgili şikayetinden vazgeçti

Kobani davası kapsamında tutuklu olan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 7 Eylül 2015'te Hakkari'ye gitmek üzere İstanbul'da havalimanında yaptığı açıklamada, o dönem Başbakan olan Ahmet Davutoğlu'na yönelik ağır ifadeler kullandı. Şırnak'ın Cizre ilçesinde sokağa çıkma yasakları sırasında insanların bodrumlarda yakılarak katledildiğini iddia eden Demirtaş, "çocuk katili" Davutoğlu'nu suçladı.

Davutoğlu da Demirtaş'ın kendisine alenen hakaret ettiğini belirterek şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Demirtaş hakkında 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

DAVUTOĞLU'NUN DİLEKÇESİ

İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugün yapılan duruşmasında yeni bir gelişme yaşandı. Şikayetçi Ahmet Davutoğlu, avukatı aracılığıyla mahkemeye bir dilekçe verip, Demirtaş'la ilgili şikayetinden vazgeçtiğini bildirdi. Davutoğlu dilekçesinde, dava kapsamındaki tüm işlemlerden ve taleplerinden feragat ettiğini kaydetti. Davanın bir sonraki duruşması 23 Şubat 2023'e ertelendi.



Hakim, bir sonraki duruşmada Selahattin Demirtaş'ın mahkemeye görüntülü olarak bağlanması için Edirne Cezaevi SEGBİS odasında hazır edilmesine karar verdi.