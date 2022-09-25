Ehliyetsiz çocuk sürücülerin kazası ölümle bitti

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde ehliyetsiz olmasına rağmen direksiyon başına geçen 16 yaşındaki Ö.P., Demirtaş Caddesi üzerinde ehliyeti olmadan motosiklet kullanan 14 yaşındaki Mustafa Said Polat'a çarptı.Çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayan Polat, kafasını ve boynunu kaldırıma çaparak ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Çok fazla kan kaybettiği tespit edilen Polat, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Olay yerinden kaçan sürücü Ö.P ise ailesiyle birlikte emniyete giderek teslim oldu. Hâkim karşısına çıkarılan 16 yaşındaki Ö.P., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer yandan otomobilde Ö.P.'nin yanında oturan arkadaşının kaza sırasında cep telefonu kamerasıyla görüntü çektiği ve kazayı anbean görüntülediği ortaya çıktı.