Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Taksim'deki görüntüler ortaya çıktı! Patlama sonrası şüpheli kadın böyle kaçtı
Giriş Tarihi: 14.11.2022 09:31 Son Güncelleme: 14.11.2022 10:01

SON DAKİKA | Taksim'deki görüntüler ortaya çıktı! Patlama sonrası şüpheli kadın böyle kaçtı

DHA
SON DAKİKA | Taksim’deki görüntüler ortaya çıktı! Patlama sonrası şüpheli kadın böyle kaçtı

Son dakika haberi... İstanbul Beyoğlu'nda dün 16.20'de bir patlama meydana geldi. Patlamada 6 vatandaşımız hayatını kaybederken, İstiklal Caddesi'nde bombalı paketi koyduğu iddia edilen kadın şüphelinin kaçış görüntüleri de ortaya çıktı.

Son dakika haberi... Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlama sonrası şüpheli kadının kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.



İstiklal Caddesi'nde saat 16.20 patlama meydana geldi. Bombanın neden olduğu belirtilen patlamada 6 kişi öldü.



Bombayı kadın teröristin bıraktığı belirlendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 16.13'te bir kadın caddedeki banka çanta bırakıyor.

İstiklal Caddesi'ndeki patlama sonrası şüpheli kadının kaçış anı kamerada | Video

Şüpheli kadın, çantayı koyduktan sonra uzaklaşıyor.

Çanta bir süre bankta sahipsiz kalıyor. Bir kaç dakika sonra ise patlama oluyor. Patlamanın şüphelisi kadının caddede hızlı uzaklaşırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI!
Taksim'deki terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi.



Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından polis gece boyunca operasyonlarını sürdürdü. Operasyonlarda gözaltına alınanlardan 8'i sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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SON DAKİKA | Taksim'deki görüntüler ortaya çıktı! Patlama sonrası şüpheli kadın böyle kaçtı
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