Adaylık için o isme işaret ettiler! Altılı Masa’da 5+1 formülü

ALTI LİDERİN ORTAK İMZASI OLACAK

Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde altı liderin ortak imzası olacak.Altılı Masa, Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde ayın sonunda ya da yeni yılın ilk günlerinde toplanacak. Toplantıda geçiş sürecinin yol haritası yani seçimden sonra güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçene kadar nasıl bir mekanizma kurulacağı ve ülkenin nasıl yönetileceği konuşulacak. Hükümet programı ve seçim beyannamesinin iskeletini oluşturacak olan Ortak Çalışma Grubu'nun hazırlayacağı metin ele alınacak. Altılı Masa hükümet programı niteliğindeki metni daha sonra liderlerin de katılacağı bir toplantıyla tanıtmayı planlıyor.