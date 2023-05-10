HDP’li Cengiz Çandar’dan özerklik ve mutabakat itirafı

HDP'Lİ ÇANDAR'DAN KILIÇDAROĞLU'NA: ÜLKEYİ YÖNETMEK İSTİYORSANIZ BİZİ DİNLEYİN

CHP liderinin ekonomiyi düzeltmek istiyorsa Kürt sorununa çözüm bulması gerektiğini söyleyen Çandar, "İyi bir yolda yürümek istiyorsanız ülkeyi gerçekten barışa kavuşturmak istiyorsanız, barış olmadan ekonomi falan da toparlanmaz o yüzden siz gelin bizi dinleyin. Kısa vadede en azından yeni iktidar sahiplerine bazı şeyleri benimsetmekte bizim önemli bir rolümüz olur." dedi.

KÜRTLER SURİYE'DE ÖZ YÖNETİM BÖLGESİ OLUŞTURULMASINI İSTİYOR

Suriye'de özerk bir Kürt devleti kurmak istediklerini açık açık söyleyen Çandar, "Kürtlerin kendi kendini yönetme hakları var. Merkeziyetçi bir ülke değil ademi merkeziyetçi bir yapı, dünyanın birçok ileri ülkesi öyle zaten. Türkiye'deki Kürtlerin önemli bölümünün kendilerine bağlı ve ait hissettikleri siyasi hareketin Suriye'deki yansımasıyla Suriye'de öz yönetim bölgesi oluşturması, Türkiye'nin de askeri olarak Suriye'de bulunması, yine bir tehdit algısı oluşturarak Irak'taki bazı Kürt hedeflerine (PKK) sürekli askeri harekat yapması... Kürt sorununu Türkiye içinden hak hukuk meselesinden çıkarak askeri güvenlik bir sürü alanlara yayıyor." diye konuştu.