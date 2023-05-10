HDP’li Cengiz Çandar’dan özerklik ve mutabakat itirafı! İşte Kılıçdaroğlu ile ortak mutabakata varılan maddeler... | Video

HDP'den milletvekili adayı olan Cengiz Çandar, terör örgütü PKK'nın kanalına yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'na verdikleri destek ve seçimlerden sonra yapacaklarına ilişkin konuştu. Kılıçdaroğlu'nun anayasayı değiştirmeye 'mecbur' olduğunu savunan Çandar, "Yeni iktidar sahiplerine bazı şeyleri benimsetmekte bizim önemli bir rolümüz olur" dedi. Suriye'de özerk bir Kürt devleti kurmak istediklerini açık açık söyleyen Çandar, "Dünyanın birçok ileri ülkesi böyle zaten. Türkiye'deki Kürtler Suriye'de öz yönetim bölgesinin oluşturulmasını istiyor" dedi. Çandar, sözlerinin devamında HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın Kılıçdaroğlu ile mutabakat ortaya koyduğunu da belirtti.