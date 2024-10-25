Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Tekin: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları saat 22.00’de açıklanacak
Giriş Tarihi: 25.10.2024 21:02 Son Güncelleme: 25.10.2024 21:16

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Tekin: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları saat 22.00’de açıklanacak

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin X hesabından yaptığı açıklama, "20 ilimizde 245 komisyonumuz tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları saat 22.00’de açıklanacak" ifadelerine yer verdi. Bakan Tekin, atama tercihlerinin 14 Kasım'da başlayacağını ve 20 Kasım 2024 saat 16.00'ya kadar süreceğini belirtti. Sonuçların ise 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacağını söyledi...

DHA
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Tekin: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları saat 22.00’de açıklanacak

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 20 ilimizde 245 komisyonumuz tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları saat 22.00'de açıklanacak.

Atama tercihleri, 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00'ya kadar sürecektir. Sonuçlar 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak; atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir. Sonuçların değerli öğretmen adaylarımıza, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.

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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Tekin: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları saat 22.00’de açıklanacak
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