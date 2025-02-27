İmamoğlu’nun toplantısına katılmayan Yavaş resti çekti: Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir

"MASADAKİ TÜM SEÇENEKLER GÜNDEMDEDİR"

Yavaş, "Ön seçim hayırlı olsun. Onun haricinde söyleyecek bir şeyimiz yok, izliyoruz. Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir; o kadar söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.

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