İmamoğlu’nun toplantısına katılmayan Yavaş resti çekti: Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir

Cumhuriyet Halk Partisi'nde skandalların ardı arkası kesilmedi. Şaibeli kurultay iddiaları sonrası soruşturma sürerken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın arası iyice gerildi.
ÖN SEÇİME ADETA REST ÇEKTİ!
Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda gerilimin tırmanmasıyla ikiliden ayrı ayrı açıklamalar geldi. Ekrem İmamoğlu, adaylığını açıklarken Mansur Yavaş'tan ise dikkat çeken bir hamle geldi. Dün Çankaya Birlik Mahallesi'nde katıldığı bir açılış töreninde cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin soruları yanıtlayan Mansur Yavaş, parti yönetiminin hayata geçirdiği ön seçimi tanımayacağının sinyallerini verdi.
CHP'nin bir sonraki seçimdeki cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen cumhurbaşkanlığı ön seçim toplantısı 27 Şubat Perşembe günü düzenlendi.
YAVAŞ TOPLANTIYA KATILMADI
Toplantıya Parti Meclisi üyeleri, Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanları, Belediye Başkanları ve İl Başkanları katıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'deki toplantıya katılmadı.Yavaş, İmamoğlu'nun toplantısı sürerken İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile Siyaset Araştırmaları Merkezinin (SİYASAM) açılışına katıldı.
Mansur Yavaş'tan gerilimi tırmandıracak sözler: "Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir" | Video
"ÖZEL BİR SEBEBİ OLMASI LAZIM MI?"
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Merkezi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçim toplantısına neden katılmadığı soruldu. Yavaş, "Provoke bir soru, özel bir sebebi olması lazım mı? Bu toplantı daha önce beli olmuştu" dedi.