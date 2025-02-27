Mansur Yavaş'tan gerilimi tırmandıracak sözler: "Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir" | Video

Şaibeli kurultay iddiaları ile gündeme gelen Cumhuriyet Halk Partisi’nde gündem cumhurbaşkanlığı adaylığıydı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki adaylık yarışı iyice kızıştı. İBB Başkan Ekrem İmamoğlu’nun adaylığını açıklamasının ardından Mansur Yavaş’ın hamlesi gerilimi iyiden iyiye tırmandırdı. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçim toplantısına katılmayan Yavaş'a toplantıya neden katılmadığıyla ilgili soruya, özel bir nedeni olmadığını belirterek "Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir; o kadar söyleyeceğim" yanıtını verdi.