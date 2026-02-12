İşte TL’ye operasyonun perde arkası: Berat Albayrak’ın karşı hamleleri oyunlarını bozdu! O dönem neler yaşandı?

Türkiye, son 20 yılda Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ekonomi , savunma, teknoloji ve diğer birçok alanda ezber bozan adımlar attı. Türkiye'nin çarpıcı yükselişinden rahatsız olan uluslararası finans baronları özellikle 2018/2019 yıllarında TL 'ye karşı finans kurallarına aykırı biçimde saldırıda bulundu. Dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise kirli manipülasyonlara yönelik tarihi nitelikte karşı tedbirler aldı.

EPSTEIN BELGELERİNDEKİ YAZIŞMALAR

Milyarder sapık Jeffrey Epstein belgelerinde TL'ye yönelik operasyonla ilgili konuşmalar da ortaya çıktı. Dosyalarda; 'Türkiye para birimi çok ağır darbe aldı bu mükemmel' şeklindeki ifadelerle birlikte bir dönem Beyaz Saray'da da görev yapan politikacı/analist Steve Bannon'un "Bannon hırpalar, çekişle vurur, tanrılar ise kısa pozisyon alır" ifadeleri dikkat çekti. Belgelerde; TL'ye yapılan operasyonun kutlamasının bile yapıldığı yer aldı.

Sabah Gazetesi Yazarı Kerem Alkin TL'ye operasyonun nasıl gerçekleştiği, o dönem nelerin yaşandığı ve Epstein belgelerindeki yazışmalarla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Kerem Alkin, Epstein skandalı çerçevesinde ortaya dökülen dokümanlar ve elektronik posta yazışmalarının Türk lirasına yönelik olarak yapılan operasyonu apaçık bir dille gösterdiğini ifade etti.