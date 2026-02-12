İşte TL'ye operasyonun perde arkası: Berat Albayrak'ın karşı hamleleri oyunlarını bozdu! O dönem neler yaşandı?
Uluslararası finans baronları, yerli 'muhalif' işbirlikçiler ve Türkiye'nin küresel arenada yükselişini engellemek isteyen karanlık lobiler 2018/2019 yıllarında TL'ye yönelik sistematik bir saldırı kurguladı. Küresel çetenin finans piyasasını hiçe sayan saldırıları dönemin Hazine ve Maliye Berat Albayrak ile ekonomi yönetiminin tarihi nitelikteki önlemleri tarafından boşa çıkarıldı. Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını hedef alan kirli operasyonlar dünyayı sarsan Epstein belgelerinde de ortaya çıktı. Peki o dönem neler yaşandı? TL'ye yönelik spekülasyonu nasıl gerçekleştirdiler? Yerli muhalif işbirlikçiler bu operasyonun neresinde yer aldı? Sabah Gazetesi Yazarı Kerem Alkin konuyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye, son 20 yılda Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ekonomi, savunma, teknoloji ve diğer birçok alanda ezber bozan adımlar attı. Türkiye'nin çarpıcı yükselişinden rahatsız olan uluslararası finans baronları özellikle 2018/2019 yıllarında TL'ye karşı finans kurallarına aykırı biçimde saldırıda bulundu. Dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise kirli manipülasyonlara yönelik tarihi nitelikte karşı tedbirler aldı.
EPSTEIN BELGELERİNDEKİ YAZIŞMALAR
Milyarder sapık Jeffrey Epstein belgelerinde TL'ye yönelik operasyonla ilgili konuşmalar da ortaya çıktı. Dosyalarda; 'Türkiye para birimi çok ağır darbe aldı bu mükemmel' şeklindeki ifadelerle birlikte bir dönem Beyaz Saray'da da görev yapan politikacı/analist Steve Bannon'un "Bannon hırpalar, çekişle vurur, tanrılar ise kısa pozisyon alır" ifadeleri dikkat çekti. Belgelerde; TL'ye yapılan operasyonun kutlamasının bile yapıldığı yer aldı.
Sabah Gazetesi Yazarı Kerem Alkin TL'ye operasyonun nasıl gerçekleştiği, o dönem nelerin yaşandığı ve Epstein belgelerindeki yazışmalarla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Kerem Alkin, Epstein skandalı çerçevesinde ortaya dökülen dokümanlar ve elektronik posta yazışmalarının Türk lirasına yönelik olarak yapılan operasyonu apaçık bir dille gösterdiğini ifade etti.
O DÖNEM NELER YAŞANDI?
Kerem Alkin, "Biz uluslararası finans piyasası kurallarına aykırı bir metodla bir saldırıya maruz kaldık. Neden uluslararası finans piyasası kurallarına aykırı? Çünkü bu söz konusu operasyonu bir cuma gecesi Londra'da tamamıyla piyasalar kapandıktan ve hafta sonu tatiline girdikten sonra bir bankanın kapılarını açtırarak gece yarısı Türk lirası ile ilgili olarak afaki kotasyonlar girerek gerçekleştirdiler" dedi.