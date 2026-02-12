İşte TL’ye operasyonun perde arkası: Berat Albayrak’ın karşı hamleleri oyunlarını bozdu! O dönem neler yaşandı?

  • Haberler
Uluslararası finans baronları, yerli 'muhalif' işbirlikçiler ve Türkiye'nin küresel arenada yükselişini engellemek isteyen karanlık lobiler 2018/2019 yıllarında TL'ye yönelik sistematik bir saldırı kurguladı. Küresel çetenin finans piyasasını hiçe sayan saldırıları dönemin Hazine ve Maliye Berat Albayrak ile ekonomi yönetiminin tarihi nitelikteki önlemleri tarafından boşa çıkarıldı. Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını hedef alan kirli operasyonlar dünyayı sarsan Epstein belgelerinde de ortaya çıktı. Peki o dönem neler yaşandı? TL'ye yönelik spekülasyonu nasıl gerçekleştirdiler? Yerli muhalif işbirlikçiler bu operasyonun neresinde yer aldı? Sabah Gazetesi Yazarı Kerem Alkin konuyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye, son 20 yılda Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ekonomi, savunma, teknoloji ve diğer birçok alanda ezber bozan adımlar attı. Türkiye'nin çarpıcı yükselişinden rahatsız olan uluslararası finans baronları özellikle 2018/2019 yıllarında TL'ye karşı finans kurallarına aykırı biçimde saldırıda bulundu. Dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise kirli manipülasyonlara yönelik tarihi nitelikte karşı tedbirler aldı.

EPSTEIN BELGELERİNDEKİ YAZIŞMALAR

Milyarder sapık Jeffrey Epstein belgelerinde TL'ye yönelik operasyonla ilgili konuşmalar da ortaya çıktı. Dosyalarda; 'Türkiye para birimi çok ağır darbe aldı bu mükemmel' şeklindeki ifadelerle birlikte bir dönem Beyaz Saray'da da görev yapan politikacı/analist Steve Bannon'un "Bannon hırpalar, çekişle vurur, tanrılar ise kısa pozisyon alır" ifadeleri dikkat çekti. Belgelerde; TL'ye yapılan operasyonun kutlamasının bile yapıldığı yer aldı.

Sabah Gazetesi Yazarı Kerem Alkin TL'ye operasyonun nasıl gerçekleştiği, o dönem nelerin yaşandığı ve Epstein belgelerindeki yazışmalarla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Kerem Alkin, Epstein skandalı çerçevesinde ortaya dökülen dokümanlar ve elektronik posta yazışmalarının Türk lirasına yönelik olarak yapılan operasyonu apaçık bir dille gösterdiğini ifade etti.

O DÖNEM NELER YAŞANDI?

Kerem Alkin, "Biz uluslararası finans piyasası kurallarına aykırı bir metodla bir saldırıya maruz kaldık. Neden uluslararası finans piyasası kurallarına aykırı? Çünkü bu söz konusu operasyonu bir cuma gecesi Londra'da tamamıyla piyasalar kapandıktan ve hafta sonu tatiline girdikten sonra bir bankanın kapılarını açtırarak gece yarısı Türk lirası ile ilgili olarak afaki kotasyonlar girerek gerçekleştirdiler" dedi.

"BERAT ALBAYRAK'IN HAMLELERİYLE ÖNLENEBİLDİ"

Alkin, "Söz konusu bu afaki yüksek kotasyonlar üzerinden sanki işlem yapılıyormuş gibi bir izlenim vermek suretiyle uluslararası piyasalarda bir anda Türk lirasına sanki güven ortadan kalkmış gibi bir manipülatif ortam oluşturdular ve oradan TL'nin değer kaybıyla ilgili bir süreç yaşadık. Bu Londra bazlı bir operasyon olduğu için o dönemki sayın bakanımız Berat Albayrak ve ekonomi yönetimi Londra'nın bu kadar kolay Türk lirası ile ilgili işlem yapmasını engellemek için bazı önemli tedbirler aldılar ve böylece o döviz kurlarındaki manipülatif dalgalanmanın önemli sayılabilecek olan bir köpük bölümü alınabildi ve bu önlenebildi." ifadelerini kullandı.

MUHALİF MEDYADAN KİRLİ ALGI OPERASYONU

Yerli ve milli ekonominin bağımsızlığı için finans baronlarına karşı tarihi mücadele ortaya koyan Türkiye'nin çabalarını sekteye uğratmak için muhalif medya ise Batı'nın gerçekleştirdiği tüm bu operasyon sürecine manipülatif haber, iftira ve dedikodu silsileleriyle arka çıktı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Sekreteri olduğu süreçte, TL'ye yapılan operasyonla ilgili video hazırladıklarını kaydeden Kerem Alkin, "Muhalif olduğu tescillenmiş birtakım internet üzerinden habercilik yapan bazı kanallardan söz konusu videonun o ilk bölümündeki Trump'ın ve Amerikan yönetiminin Türk lirasına operasyon yaptığına dair bölümle ilgili olarak böyle bir şey olmadığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin ekonomi yönetiminin hatasını örtbas etmek için orada yalan bir hikaye oluşturdular diye biz ciddi manada suçlandığımız bir tabloyla karşı karşıya kaldık." sözlerini kullandı.

"ÖZÜR BİLE DİLEMEDİLER"

Alkin, "O muhalif ekonomistler ve o muhalif haber kanalları hiçbir şekilde özür dilemediler. Kerem hoca haklıymış demediler ama biz yine de toplumumuzun, halkımızın her türlü süreci doğru bilmesi noktasında o çabalarımızı aralıksız sürdürdük, sürdürmeye de devam ediyoruz." dedi.

Kerem Alkin, dünyayı sarsmakta olan Epstein skandalı çerçevesinde ortaya çıkan döküman ve e-posta'ların TL'ye yapılan operasyonu açık biçimde gösterdiğini kaydederek, "Gerek Sabah gazetesi gerek A Haber çok farklı kanallarda Türk lirasının böyle bir operasyona maruz kaldığını defalarca anlattığımız, sonra da TİM'in o genel kurul videosunun senaryosuna koyduğumuz süreç, konunun ne kadar doğru, bizim de kamuoyunun bilgi sahibi olması için ne kadar önemli bir çaba sarf ettiğimizi doğruluyor, teyit ediyor. Onun da kamuoyu tarafından bilinmesinde yarar var." ifadelerini kullandı.

