Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eski Görele Belediye Başkanı Dede'ye verilen cezaya itiraz edecek

Kaynaklar, "Mahkeme, üst sınırdan verseydi ceza 4 yıl 6 aya kadar çıkabilirdi. Dosya kapsamında 4 yıl 6 ay vermemesini haklı gösterecek bir gerekçe olmaması, cezanın üst sınırdan belirlenmesi gerektiği yönünden karara itiraz edeceğiz." ifadeleri kullandı.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dede'ye "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçundan alt sınırdan ceza verilmesi nedeniyle, kararı istinafa taşıyacak.

Giresun'da, lise öğrencisi Tuana Elif Torun'a (16) karşı "çocuğa karşı elektronik haberleşme yoluyla cinsel taciz" suçlamasıyla yargılanan ve Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin sanık olduğu davada karar çıktı. Dede, 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına karar verdi.

Yazışmaları kendisinin yazdığını ileri süren Dede'nin 15 yaşındaki kızı ise suçu üstlenmekten 16 gün hapse çarptırıldı ve kararın açıklamasının geri bırakılmasına hükmedildi. Cezası ertelendi. Mağdur Elif Tuna Torun ise taciz iddiasından kısa bir süre sonra şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Hasbi Dede'nin kadınlarla mide bulandıran mesajları ortaya çıktı: Cinsel amaçlı rezil yazışmalar...

Tacizci başkana 1 yıl 6 ay hapis cezası

Hasbi Dede'nin kadınlarla mide bulandıran mesajları ortaya çıktı: Cinsel amaçlı rezil yazışmalar...

SON DAKİKA I Taciz davasıyla yargılanıyordu: CHP'li Hasbi Dede hakkında karar verildi!

Tacizci Hasbi Dede ve ailesinin yüzsüzlüğü pes dedirtti: Hayatını kaybeden Tuana'ya hakaret edip bir de tükürmüşler

Aile boyu yüzsüzlük: Taciz suçunu çocuklarına attılar

Ahlak yasası CHP’ye lazım

Tacizci Başkan Dede ihraç edildi

Tuana’nın ölümünde bilirkişi raporu ortaya çıktı: Çarptıktan 4 metre sonra frene bastı

SON DAKİKA | CHP'den Hasbi Dede'ye aylar sonra 'ihraç' kararı!