Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eski Görele Belediye Başkanı Dede'ye verilen cezaya itiraz edecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Giresun'da "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuksuz yargılanan ve Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'ye verilen 1 yıl 6 aylık hapis cezası kararına itirazda bulunacak.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dede'ye "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçundan alt sınırdan ceza verilmesi nedeniyle, kararı istinafa taşıyacak.

Kaynaklar, "Mahkeme, üst sınırdan verseydi ceza 4 yıl 6 aya kadar çıkabilirdi. Dosya kapsamında 4 yıl 6 ay vermemesini haklı gösterecek bir gerekçe olmaması, cezanın üst sınırdan belirlenmesi gerektiği yönünden karara itiraz edeceğiz." ifadeleri kullandı.

TACİZCİ BAŞKANA 1 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Giresun'da, lise öğrencisi Tuana Elif Torun'a (16) karşı "çocuğa karşı elektronik haberleşme yoluyla cinsel taciz" suçlamasıyla yargılanan ve Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin sanık olduğu davada karar çıktı. Dede, 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına karar verdi.

Yazışmaları kendisinin yazdığını ileri süren Dede'nin 15 yaşındaki kızı ise suçu üstlenmekten 16 gün hapse çarptırıldı ve kararın açıklamasının geri bırakılmasına hükmedildi. Cezası ertelendi. Mağdur Elif Tuna Torun ise taciz iddiasından kısa bir süre sonra şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

