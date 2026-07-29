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  • SON DAKİKA | Üsküdar Belediye'sine yolsuzluk operasyonu! Başkan Sinem Dedetaş dahil 6 gözaltı

SON DAKİKA | Üsküdar Belediye'sine yolsuzluk operasyonu! Başkan Sinem Dedetaş dahil 6 gözaltı

Son dakika haberi: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

SON DAKİKA | Üsküdar Belediye’sine yolsuzluk operasyonu! Başkan Sinem Dedetaş dahil 6 gözaltı
Son dakika haberi: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.



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