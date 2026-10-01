SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz detayları açıkladı: Sorunlu her fona özel hesap açılıyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yol haritamız belirlenmiştir. İlgili tüm kurumlarımız, görev alanlarına giren konularda eşgüdüm içinde somut adımlar atmaktadır" açıklamasında bulundu.

Cevdet Yılmaz sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"SORUNLU HER FONA ÖZEL HESAP"

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından oluşturulan ve başkanlığını yaptığım Fon Koordinasyon Kurulu 2. Toplantısını yarın sabah gerçekleştirecektir. Yol haritamız belirlenmiştir. İlgili tüm kurumlarımız, görev alanlarına giren konularda eşgüdüm içinde somut adımlar atmaktadır. BDDK ve SPK tarafından önemli kararlar alınarak açıklanmıştır. TMSF bünyesinde haksız kazançların iadesi için sorunlu her fona özel hesaplar açılmaktadır.

"DEZENFORMASYONLARA İTİBAR EDİLMEMELİDİR"

Adli süreçler etkin şekilde işletilmekte olup, Devlet Denetleme Kurulu görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır. Kurumlarımız, kendi alanlarında attıkları adımlara ilişkin kamuoyunu bilgilendirmektedir. Dezenformasyonlara itibar edilmemelidir. Sürecin her aşaması hukuk kuralları içinde, vatandaşlarımızın haklı hassasiyetleri çerçevesinde, ortak akılla yönetilecektir.

"SİSTEMİK RİSK YOK"

Temel yaklaşımımız kamunun ve yatırımcıların haklarını korumak, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde eden manipülatörlere ve spekülatörlere karşı ise en etkili tedbirleri almaktır. Ekonomimizin temelleri ve sermaye piyasalarımızın yapısı sağlamdır. Sistemik risk söz konusu değildir. Fon piyasalarının sınırlı bir kesiminde ortaya çıkan sorunların çözülmesiyle sermaye piyasalarımız çok daha güçlü bir yapıyla yoluna devam edecektir.