Bakan Çiftçi’den Terörsüz Türkiye mesajı: “Pazarlık yok, taviz yok”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya'da özel bir televizyon kanalına katılarak Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılı ağustos ayında Malazgirt'te yaptığı iç cepheyi tahkim çağrısıyla başladığını belirten Bakan Çiftçi, "Ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yaklaşımına Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin güçlü desteğiyle bir devlet projesi haline dönüştü. Ve bu sene Türkiye Büyük Millet Meclisimiz tatile girmeden önce de bunun hukuki zeminini oluşturdu ve bir çerçeve yasa kabul etti. Tabii burada Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un da emeklerini anmak gerekir. 21 toplantıya başkanlık etti Sayın Başkanımız ve bunun hukuki zemininin oluşması noktasında çok güzel süreci yönetti, Meclisimiz bu konuyu kanunlaştırdı." dedi.

"BURADA DEVLETİMİZİN İRADESİ VAR"

İçişleri Bakanlığı olarak süreci hassasiyetle takip ettiklerini ifade eden Bakan Mustafa Çiftçi, "Burada bir pazarlık yok, terör örgütüne karşı verilmiş bir taviz de yok. Burada devletimizin iradesi var, Cumhurbaşkanımızın iradesi var, terör örgütü kendisini tasfiye edecek, silahları bırakacak, devletin güvenlik organları bunu tespit edecek, Millî Güvenlik Kurulu bunu teyit edecek, ardından 6 aylık süre başlayacak, bunun ardından mahkemeler konuyla ilgili karar verecekler ve normalleşme de bu şekilde başlamış olacak. Ülkemiz bununla inşallah 50 yıllık terör belasının da üstesinden gelmiş olacak çünkü bunun için çok şehitler verdik." ifadelerini kullandı.

"TÜM TEDBİRLERİ ALACAĞIZ"

Sürecin devam etmesi için ilgili kurumlarla koordineli çalışacaklarını belirten Bakan Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben sürecin en büyük başarısının şu olduğunu söyleyebilirim, 2 senedir hamdolsun hiçbir şehit haberi yok, anneler ağlamıyor, eşler dul kalmıyor, çocuklar yetim kalmıyor. Bence sürecin en büyük başarısı bu ve bu sürecin akamete uğramadan başarılı bir şekilde devam etmesi için biz de Milli Savunma Bakanlığı'yla beraber, MİT ile beraber, devletin diğer kurumlarıyla beraber üzerimize düşeni hassasiyetle yerine getireceğiz ve bu sürecin akamete uğramaması için tüm tedbirleri alacağız."

"ŞEFKAT KALKANI İSİMLİ PROJEMİZ VAR"

Bakan Çiftçi, okullarda yaşanan olayların ardından eğitim ortamlarının güvenliğine yönelik yürütülecek çalışmalara da ilişkin açıklamalarda bulundu. Mustafa Çiftçi, Şefkat Kalkanı Projesi'ni hayata geçireceklerini belirterek, "İlerleyen günlerde Şefkat Kalkanı isimli bir projemiz var. Bunu açıklayacağız. En İyi Narkotik Polisi Anne diye bizim İçişleri Bakanlığımızın geçmişte uygulamaya koyduğu bir proje vardı. Çünkü bir çocuktaki değişikliği en önce annesi fark eder." dedi. Ailelerin çocuklarının davranışlarını yakından takip etmesinin önemine dikkati çeken Bakan Çiftçi, "Eve geldiği zaman çocuğun hal ve hareketlerinden yani herhangi bir rahatsızlığı var mı, hastalığı var mı, çocuk normal davranışlar sergiliyor mu? Anne bunu bilir. İşte buna benzer Şefkat Kalkanı diye bir projemiz var. İnşallah önümüzdeki günlerde bu projemizi de yürürlüğe koyacağız." ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARINI TAKİP ETMEK AİLELERİN GÖREVİ"

Aileler mutlak suretle çocuklarını takip etmeleri gerektiğini ifade eden Bakan Çiftçi, "Çocuk odasında ne yapıyor, hangi sitelere giriyor, hangi oyunları oynuyor? Çocukta herhangi bir davranış değişikliği var mı? Onu gözlemlemeliler. Bir de okula gönderirken acaba çocuk okula gidiyor mu? Okuldan çıktıktan sonra kimlerle görüşüyor, kimlerle farklı yerlere gidiyor, oyun salonlarına ya da internet kafelere gidiyor mu? Gitmemesi gereken yerlere gidiyor mu? Bunları takip etmek ailelerin görevi." ifadelerini kullandı.

ŞEFKAT ELİ PROJESİ NEDİR?

İçişleri Bakanlığınca, okullarda yaşanan saldırıların önlenmesine yönelik hayata geçirilmesi planlanan "Şefkat Kalkanı" projesiyle, çocukların davranışlarındaki değişikliklerin aileler tarafından erken fark edilmesi ve olası risklere karşı önlem alınması amaçlanıyor. Proje kapsamında, annelere çocukların uyuşturucuya yönelme riskine karşı da eğitim verilecek, bireysel radikalleşme belirtilerinin tespit edilmesi ve bu süreçte izlenmesi gereken yollar konusunda bilgilendirme yapılacak.