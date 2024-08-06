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Bir yiyen bir daha vazgeçemiyor! Dua Lipa'nın dondurması dünyayı kasıp kavuruyor: İşte o tarif...

Dua Lipa'nın favori dondurma tarifi son zamanlarda sosyal medyada, özellikle TikTok'ta viral oldu. Bu özel tarif oldukça basit ve bir o kadar da ilginç: Vanilyalı dondurma üzerine zeytinyağı ve bir tutam deniz tuzu ekleniyor. Peki bu dondurma nasıl yapılıyor ve tadı nasıl? İşte cevabı…

Giriş Tarihi: 06.08.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 11:24
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Bir yiyen bir daha vazgeçemiyor! Dua Lipa’nın dondurması dünyayı kasıp kavuruyor: İşte o tarif...

Dua Lipa, bu tercihini bir röportaj sırasında paylaşmış ve sosyal medyada da bu konuda gönderiler yapmış, bu da birçok kişinin bu benzersiz kombinasyonu denemesi ve deneyimlerini paylaşmasıyla bir trende dönüşmüş durumda.

Bu tatlı, vanilyalı dondurmanın tatlılığı ile zeytinyağının tuzlu notalarını ve deniz tuzunun hafif çıtırlığını birleştiriyor.

Bu kombinasyonun, "gelato con olio" olarak bilinen geleneksel bir İtalyan tatlısını andırdığı belirtiliyor.

Kendi dondurmanızı yapmak isterseniz, sadece üç malzemeye ihtiyacınız var:

  • Vanilyalı dondurma
  • Zeytinyağı
  • Deniz tuzu (daha iyi bir doku ve tat için iri taneli deniz tuzu tavsiye ediliyor)

Dondurmayı bir kaseye koyun, üzerine zeytinyağı gezdirin ve bir tutam deniz tuzu serpin. Bazı varyasyonlarda, farklı türde kuru yemiş yağları kullanılabilyior veya başka dondurma çeşitleriyle denemeler yapılıyor.

Bu trend, bazı insanlar tarafından çok sevilirken, bazıları tarafından da tuhaf bulunmuş durumda. Ancak, kesinlikle sevilen tatlılar arasında yer alıyor ve basit bir tatlıyı daha ilginç hale getirmenin kolay bir yolu olarak öne çıkıyor. İşte deneyenlein tepkiler..

Bir yiyen bir daha vazgeçemiyor! Dua Lipa'nın dondurması dünyayı kasıp kavuruyor: İşte o tarif... | Video

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