Dua Lipa, bu tercihini bir röportaj sırasında paylaşmış ve sosyal medyada da bu konuda gönderiler yapmış, bu da birçok kişinin bu benzersiz kombinasyonu denemesi ve deneyimlerini paylaşmasıyla bir trende dönüşmüş durumda.
Bu tatlı, vanilyalı dondurmanın tatlılığı ile zeytinyağının tuzlu notalarını ve deniz tuzunun hafif çıtırlığını birleştiriyor.
Bu kombinasyonun, "gelato con olio" olarak bilinen geleneksel bir İtalyan tatlısını andırdığı belirtiliyor.
Kendi dondurmanızı yapmak isterseniz, sadece üç malzemeye ihtiyacınız var:
Dondurmayı bir kaseye koyun, üzerine zeytinyağı gezdirin ve bir tutam deniz tuzu serpin. Bazı varyasyonlarda, farklı türde kuru yemiş yağları kullanılabilyior veya başka dondurma çeşitleriyle denemeler yapılıyor.
Bu trend, bazı insanlar tarafından çok sevilirken, bazıları tarafından da tuhaf bulunmuş durumda. Ancak, kesinlikle sevilen tatlılar arasında yer alıyor ve basit bir tatlıyı daha ilginç hale getirmenin kolay bir yolu olarak öne çıkıyor. İşte deneyenlein tepkiler..
Bir yiyen bir daha vazgeçemiyor! Dua Lipa'nın dondurması dünyayı kasıp kavuruyor: İşte o tarif... | Video