Bir yiyen bir daha vazgeçemiyor! Dua Lipa’nın dondurması dünyayı kasıp kavuruyor: İşte o tarif...

Deniz tuzu (daha iyi bir doku ve tat için iri taneli deniz tuzu tavsiye ediliyor)

Kendi dondurmanızı yapmak isterseniz, sadece üç malzemeye ihtiyacınız var:

Dondurmayı bir kaseye koyun, üzerine zeytinyağı gezdirin ve bir tutam deniz tuzu serpin. Bazı varyasyonlarda, farklı türde kuru yemiş yağları kullanılabilyior veya başka dondurma çeşitleriyle denemeler yapılıyor.

Bu trend, bazı insanlar tarafından çok sevilirken, bazıları tarafından da tuhaf bulunmuş durumda. Ancak, kesinlikle sevilen tatlılar arasında yer alıyor ve basit bir tatlıyı daha ilginç hale getirmenin kolay bir yolu olarak öne çıkıyor. İşte deneyenlein tepkiler..

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