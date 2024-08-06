Bir yiyen bir daha vazgeçemiyor! Dua Lipa'nın dondurması dünyayı kasıp kavuruyor: İşte o tarif... | Video

Dua Lipa'nın favori dondurma tarifi son zamanlarda sosyal medyada, özellikle TikTok'ta viral oldu. Bu özel tarif oldukça basit ve bir o kadar da ilginç: Vanilyalı dondurma üzerine zeytinyağı ve bir tutam deniz tuzu ekleniyor. Peki bu dondurma nasıl yapılıyor ve tadı nasıl? İşte cevabı…