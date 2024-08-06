Bir yiyen bir daha vazgeçemiyor! Dua Lipa'nın dondurması dünyayı kasıp kavuruyor: İşte o tarif... | Video
Dua Lipa'nın favori dondurma tarifi son zamanlarda sosyal medyada, özellikle TikTok'ta viral oldu. Bu özel tarif oldukça basit ve bir o kadar da ilginç: Vanilyalı dondurma üzerine zeytinyağı ve bir tutam deniz tuzu ekleniyor. Peki bu dondurma nasıl yapılıyor ve tadı nasıl? İşte cevabı…
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:53
06:07
İran'ın İsrail misillemesi bugün mü? İranlıların düşüncesi ne? 05.08.2024 | 09:27
00:10
Zelenskiy: "F-16'lar Ukrayna'da" 05.08.2024 | 09:10
04:21
Bakan Fidan Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etti 04.08.2024 | 16:56
06:16
İran devlet televizyonlarında ne konuşuluyor? İran'da şaşırtan gündem! 03.08.2024 | 23:27
11:24
İsrail - Lübnan sınırında hareketli saatler 03.08.2024 | 22:41
03:47
İngiltere'de Filistin'e destek gösterisi! | Video 03.08.2024 | 16:00
01:04
02:38
Filipinler'de 6.8 büyüklüğünde deprem | Video 03.08.2024 | 10:34
02:34
Hindistan'da 7 eyaletteki sel ve heyelanlarda 32 kişi öldü | Video 01.08.2024 | 13:55
09:08
İran dini lideri Hamaney, Haniye'nin cenaze namazını kıldırdı | Video 01.08.2024 | 12:38
00:16
11:55
İran-İsrail doğrudan çatışır mı? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi | Video 01.08.2024 | 09:26
03:04
HAMAS lideri İsmail Haniye için tören düzenlendi | Video 01.08.2024 | 09:05
05:22
İsmail Haniye'nin cenaze namazı Tahran'da kılındı 01.08.2024 | 08:46
00:57
İran'da cami kubbesine intikam bayrağı çekildi | Video 31.07.2024 | 15:52
12:16
01:29
03:33
Beyrut saldırısında 1 kişi öldü, 68 kişi yaralandı | Video 31.07.2024 | 08:56