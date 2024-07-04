Düğünde yapılanlar pes dedirtti! Önce damada 1 kilo biber yedirip sonrasında...

Bilecik'te dünya evine giren Enes Uysal'a arkadaşlarının düğün öncesi ve sonrasında yaptığı şakalar 'pes' dedirtti. Düğün sonrası damada evinin önünde tavada yumurta yaptıran arkadaşları içine 1 kilo acı biber döktü. Arkadaşları, bu yumurtayı yiyen damada bir de çoraplarını yıkattı.

İHA Giriş Tarihi: 04.07.2024 11:22 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 11:35 PAYLAŞ ABONE OL

Bilecik'in renkli kişiliği ile tanınan ve sevilen isimlerinden Enes Uysal, Mine İpek ile dünya evine girdi. Genç çiftin nikah şahitliğini AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ile AK Parti Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz yaptı.

Pasta kesiminin ardından takı töreninde yakın arkadaşları, damada emzik ve bulaşık bezi, geline ise oklava gibi hediyeler taktı. Düğün sonrası damadın evinin önüne gelen arkadaşları, meşaleler ile görsel bir şov hazırlayarak damada sürpriz yaptı.