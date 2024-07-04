Böyle düğün görülmedi... Damada içine 1 kilo acı biber dökülen yumurtayı yedirdiler, çorap yıkattılar! | Video
Bilecik'te dünya evine giren Enes Uysal'a arkadaşları düğün öncesi ve sonrasında yaptıkları şaka ve eziyetler 'Yok' dedirtti. Düğün sonrası damadın evinin önünde tavada yumurta yaptırdılar ve içine 1 kilo acı biber döktüler. Bunu yiyen damada bir de çoraplarını yıkattılar.
BOL ACILI YUMURTA
Damada bol acılı ve bol tuzlu yumurta yaptıran arkadaşları, ardından bu yumurtayı damada, sağdıcına ve yakın arkadaşlarına yedirdiler. Acı biberin etkisiyle adeta yanıp tutuşan damada, bir de sağdıcı ve kendi çorapları çıkarttırılarak yıkatıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu ve geleneklerin yaşatıldığı düğün merasiminde son olarak yumruklanan damat, eve girerek eziyetten kurtuldu.
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