Böyle düğün görülmedi... Damada içine 1 kilo acı biber dökülen yumurtayı yedirdiler, çorap yıkattılar! | Video 04.07.2024 | 11:04 Bilecik'te dünya evine giren Enes Uysal'a arkadaşları düğün öncesi ve sonrasında yaptıkları şaka ve eziyetler 'Yok' dedirtti. Düğün sonrası damadın evinin önünde tavada yumurta yaptırdılar ve içine 1 kilo acı biber döktüler. Bunu yiyen damada bir de çoraplarını yıkattılar. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bilecik'in renkli kişiliği ile tanınan ve sevilen isimlerinden Enes Uysal, Mine İpek ile dünya evine girdi. Genç çiftin nikah şahitliğini AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ile AK Parti Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz yaptı. Pasta kesiminin ardından takı töreninde yakın arkadaşları, damada emzik biberon ve bulaşık bezi, geline ise; oklava gibi ilginç takılar taktılar. Düğün sonrası damadın evinin önüne gelen arkadaşları, meşaleler ile görsel bir şov hazırlayarak damada sürpriz yaptı.Damada bol acılı ve bol tuzlu yumurta yaptıran arkadaşları, ardından bu yumurtayı damada, sağdıcına ve yakın arkadaşlarına yedirdiler. Acı biberin etkisiyle adeta yanıp tutuşan damada, bir de sağdıcı ve kendi çorapları çıkarttırılarak yıkatıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu ve geleneklerin yaşatıldığı düğün merasiminde son olarak yumruklanan damat, eve girerek eziyetten kurtuldu.