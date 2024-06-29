Plajda tüm gözler onun üzerinde! Sevimliliğiyle kalpleri bakın nasıl çaldı





"PLAJA GELMEYİ ÇOK İSTİYOR"

Kuzunun sahibi İsmail Çakmak, "Sürekli çarşıya gitmek istemiyor artık. Plaja gelmeyi çok istiyor. Burada gezmek, dolaşmak istiyor. Sezonda hep onunla birlikte plajdayım artık. Çocuklar daha çok sevmeye başladı. Artık halkla birlikte sahilde dolaşıp gezer" diyerek kuzusunun deniz kenarına olan ilgisini de dile getirdi.

Peşinden ayırmadığı kuzusu ile denize gitti: Plajda gözler onlara çevrildi | Video