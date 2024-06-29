Video Yaşam Peşinden ayırmadığı kuzusu ile denize gitti: Plajda gözler onlara çevrildi | Video
Peşinden ayırmadığı kuzusu ile denize gitti: Plajda gözler onlara çevrildi | Video

Peşinden ayırmadığı kuzusu ile denize gitti: Plajda gözler onlara çevrildi | Video

29.06.2024 | 16:04

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaşayan İsmail Çakmak, yaklaşık iki ay önce sahiplendiği ve adeta çocuğu gibi bakarak yanından hiç ayırmadığı ‘İpek’ isimli kuzusu ile sahile indi. Minik kuzu sahilde ilgi odağı oldu.

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Karasu'da yaşayan İsmail Çakmak, iki ay önce sahiplendiği minik kuzusuyla kurduğu bağ ile dikkat çekiyor. 'İpek' ismi verilen kuzu biran olsun sahibinin peşinden ayrılmıyor. Çakmak, adeta çocuğu gibi ilgilendiği kuzusu ile bu kez ise Karasu Sahili'ne gitti. Sahibi ile sahili turlayan minik kuzu, tatilcilerin büyük ilgisini çekti. Vatandaşların severek, fotoğraflar çektiği kuzu adeta sahilin ilgi odağı oldu.

"PLAJA GELMEYİ ÇOK İSTİYOR"
Kuzunun sahibi İsmail Çakmak, "Sürekli çarşıya gitmek istemiyor artık. Plaja gelmeyi çok istiyor. Burada gezmek, dolaşmak istiyor. Sezonda hep onunla birlikte plajdayım artık. Çocuklar daha çok sevmeye başladı. Artık halkla birlikte sahilde dolaşıp gezer" diyerek kuzusunun deniz kenarına olan ilgisini de dile getirdi.
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