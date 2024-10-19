ALTIN FİYATLARI CANLI: Gram altın 3 bin TL’ye dayandı! 19 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Son dakika haberi: Güvenli liman gömleğini üzerinden çıkarmayan altın fiyatları tarih yazmaya devam ediyor. Yıl başından bu yana yüzde 30 değer kazanan ons altın, 2 bin 65 dolardan 2 bin 722 dolarlara kadar yükselerek yeni rekorunu kırdı. ONS'a rekorlarında eşlik eden gram altın fiyatı ise 3 bin TL'ye dayandı. Peki altın fiyatları neden yükseliyor? Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 19 Ekim 2024 güncel altın fiyatları ile birlikte tüm merak edilenler...
Giriş Tarihi: 19.10.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 10:57