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ALTIN FİYATLARI CANLI: Gram altın 3 bin TL'ye dayandı! 19 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Son dakika haberi: Güvenli liman gömleğini üzerinden çıkarmayan altın fiyatları tarih yazmaya devam ediyor. Yıl başından bu yana yüzde 30 değer kazanan ons altın, 2 bin 65 dolardan 2 bin 722 dolarlara kadar yükselerek yeni rekorunu kırdı. ONS'a rekorlarında eşlik eden gram altın fiyatı ise 3 bin TL'ye dayandı. Peki altın fiyatları neden yükseliyor? Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 19 Ekim 2024 güncel altın fiyatları ile birlikte tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 19.10.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 10:57
ALTIN FİYATLARI CANLI: Gram altın 3 bin TL’ye dayandı! 19 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Son dakika haberleri: Altın fiyatları altın günlerini yaşıyor. Ons altın 2.772,09 TL ile rekor tazelerken, ONS'u takip eden gram altın 3 bin TL'ye dayanarak zirvesini yeniledi. Gram altın yeni rekoruna yönelirken, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları neden yükseliyor? İşte detaylar...

ALTIN FİYATLARI CANLI: Gram altın 3 bin TL’ye dayandı! 19 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI YENİ ZİRVEYİ GÖRDÜ

Altın fiyatları, Ortadoğu'daki çatışmaların tırmanmasıyla emtia yarışının lideri olarak yükselişini güçlendiriyor. ABD ekonomisine ilişkin karışık veriler, 2024 yılında Fed'in büyük faiz indirimlerine gideceği umutlarını zayıflatmasına rağmen altında yön yukarı. Seneye 2 bin 65 dolardan başlayan ons altın, bu yıl 39 kez rekor kırarak zirvesini 2 bin 722 dolar ile yeniledi. Ons altın tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken beraberinde gram altın fiyatı da rekor kırdı. Hem jeopolitik riskler hem dünya genelinde faiz oranlarının yavaş yavaş düşürülmesi hem de devam eden merkez bankaları alımları altın fiyatları tarafındaki yükselişlere destek veriyor. Doların değer kazanması ve tahvil faizlerinin yükselmesi de altının alternatif maliyetini artırıyor. Öte yandan Hindistan'ın geleneksel düğün sezonunun başlayacak olmasından dolayı ülkede altın talebinin geçen aya göre yüzde 210 artması da yükselişleri destekliyor. Peki söz konusu gelişmeleri Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın nasıl fiyatlıyor? İşte 19 Ekim 2024 canlı altın fiyatları:

ALTIN FİYATLARI CANLI: Gram altın 3 bin TL’ye dayandı! 19 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.721,28 dolar
SATIŞ: 2.722,05 dolar

ALTIN FİYATLARI CANLI: Gram altın 3 bin TL’ye dayandı! 19 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 2.997,87 TL
SATIŞ: 2.998,46 TL

ALTIN FİYATLARI CANLI: Gram altın 3 bin TL’ye dayandı! 19 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 5.061,00 TL
SATIŞ: 5.120,00 TL

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