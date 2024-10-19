ALTIN FİYATLARI CANLI: Gram altın 3 bin TL’ye dayandı! 19 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI YENİ ZİRVEYİ GÖRDÜ

Altın fiyatları, Ortadoğu'daki çatışmaların tırmanmasıyla emtia yarışının lideri olarak yükselişini güçlendiriyor. ABD ekonomisine ilişkin karışık veriler, 2024 yılında Fed'in büyük faiz indirimlerine gideceği umutlarını zayıflatmasına rağmen altında yön yukarı. Seneye 2 bin 65 dolardan başlayan ons altın, bu yıl 39 kez rekor kırarak zirvesini 2 bin 722 dolar ile yeniledi. Ons altın tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken beraberinde gram altın fiyatı da rekor kırdı. Hem jeopolitik riskler hem dünya genelinde faiz oranlarının yavaş yavaş düşürülmesi hem de devam eden merkez bankaları alımları altın fiyatları tarafındaki yükselişlere destek veriyor. Doların değer kazanması ve tahvil faizlerinin yükselmesi de altının alternatif maliyetini artırıyor. Öte yandan Hindistan'ın geleneksel düğün sezonunun başlayacak olmasından dolayı ülkede altın talebinin geçen aya göre yüzde 210 artması da yükselişleri destekliyor. Peki söz konusu gelişmeleri Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın nasıl fiyatlıyor? İşte 19 Ekim 2024 canlı altın fiyatları: