Asgari ücret 2025 Ocak zammı son dakika: Bakan Işıkhan'dan açıklama! Brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak, kaç para?
Asgari ücret 2025 son dakika haberleri arasında takip edilmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tespit komisyonu toplantıları ile ortaya çıkacak yeni rakamın çalışmalarını aralık ayı itibarıyla başlatacaklarını aktardı. Net 17 bin 2 TL olarak uygulanan asgari maaş her yıl başında yeniden belirleniyor. Enflasyonun da göz önünde bulundurulacağı ocak zammı için işçi ve işveren temsilcileri bir araya gelecek. Peki; brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak, kaç para, ne zaman açıklanacak? İşte son tahminler...
Giriş Tarihi: 22.10.2024 07:40
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 07:52