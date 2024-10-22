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Asgari ücret 2025 Ocak zammı son dakika: Bakan Işıkhan'dan açıklama! Brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak, kaç para?

Asgari ücret 2025 son dakika haberleri arasında takip edilmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tespit komisyonu toplantıları ile ortaya çıkacak yeni rakamın çalışmalarını aralık ayı itibarıyla başlatacaklarını aktardı. Net 17 bin 2 TL olarak uygulanan asgari maaş her yıl başında yeniden belirleniyor. Enflasyonun da göz önünde bulundurulacağı ocak zammı için işçi ve işveren temsilcileri bir araya gelecek. Peki; brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak, kaç para, ne zaman açıklanacak? İşte son tahminler...

Giriş Tarihi: 22.10.2024 07:40 Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 07:52
Asgari ücret 2025 Ocak zammı son dakika: Bakan Işıkhan’dan açıklama! Brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak, kaç para?

Asgari ücret zammı tahminleri sene sonuna yaklaştıkça şekilleniyor. Tespit Komisyonu tarafından gerçekleştirilecek toplantılar neticesinde kamuoyu ile buluşacak yeni rakam hem işçinin hem de işverenin taleplerinin değerlendirilmesiyle ortaya çıkacak. Sene başında yaşanacak tüm artışlarda pek çok veri dikkate alınacak. Peki; 2025 Ocakta yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret 2025 Ocak zammı son dakika: Bakan Işıkhan’dan açıklama! Brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak, kaç para?

ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA: BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA!

Geçtiğimiz yıl ocak ayında brüt 20 bin 2 TL; net 17 bin 2 TL olarak belirlenen asgari ücret 2025 yılı için yeniden belirlenecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Işıkhan çalışmaların sene sonu başlayacağını duyurdu:

Asgari ücret 2025 Ocak zammı son dakika: Bakan Işıkhan’dan açıklama! Brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak, kaç para?

"2025'ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için de Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz var. Aralık ayı başında bu süreci başlatacağız. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı komisyon toplanacak. Çalışmalarını belli bir dönem sürdürecek ve sonrasında nihayete erdirdikleri, hem işçiyi hem de işvereni memnun edecek rakamın gündemimize gelmesi ve daha sonra da karar verilmesi süreci söz konusu olacaktır.

Asgari ücret 2025 Ocak zammı son dakika: Bakan Işıkhan’dan açıklama! Brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak, kaç para?

Tabii AK Parti hükümetleri olarak biz her zaman işçimizin, işverenimizin bu süreçte maksimum faydayı elde etmesini sağlıyoruz, o yönde çabalarımızı sürdürüyoruz. 2025 yılı asgari ücreti belirlerken de bu hassasiyetimizi sürdüreceğiz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu kararı alırken enflasyon oranını dikkate almak, ekonomik büyümemizi, iş gücü piyasamızın ihtiyaçlarını ve vatandaşlarımızın yaşam standartlarını göz önüne alarak bu ücreti belirlemekte. Yaşam standartlarını iyileştirecek, ekonomimizin de genel istikrarına, yapısına zarar vermeyecek düzeyde belirleneceğini umut ediyorum."

Asgari ücret 2025 Ocak zammı son dakika: Bakan Işıkhan’dan açıklama! Brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak, kaç para?

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Yıllık enflasyonun dikkate alınacağı asgari ücret zammı için yıl sonu tahminleri değerlendiriliyor. Orta Vadeli Program (OVP) yıl sonu enflasyonunun yüzde 41,50 olarak ön plana çıkması nedeniyle masadaki ilk artışın bu oran üzerinden başlaması bekleniyor.

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