ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025: Yeni hesap masada! Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

Asgari ücret son dakika haberleri gündemdeki yerini aldı. İşçi ve işveren temsilcileriyle bir araya gelerek yeni yıldaki ücretin belirlenmesine dair gerçekleştirilecek toplantının ilki önümüzdeki günlerde gerçekleşecek.Milyonlarca işçi ve işveren söz konusu ücretin belirlenmesi için yapılacak görüşmeleri bekliyor.Ocak ayında gerçekleşen yüzde 49'luk zam oranı ile 17.002 TL'ye yükselmişti.6 aylık enflasyon oranlarının büyük oranda etkili olacağı ücret için yeni hesaplama yapıldı. Peki, yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak?