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ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025: Yeni hesap masada! Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

Asgari ücret son dakika haberleri gündemdeki yerini aldı. İşçi ve işveren temsilcileriyle bir araya gelerek yeni yıldaki ücretin belirlenmesine dair gerçekleştirilecek toplantının ilki önümüzdeki günlerde gerçekleşecek.Milyonlarca işçi ve işveren söz konusu ücretin belirlenmesi için yapılacak görüşmeleri bekliyor.Ocak ayında gerçekleşen yüzde 49'luk zam oranı ile 17.002 TL'ye yükselmişti.6 aylık enflasyon oranlarının büyük oranda etkili olacağı ücret için yeni hesaplama yapıldı. Peki, yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 20.09.2024 17:07 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 17:07
ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025: Yeni hesap masada! Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

Asgari ücret 2025 zammı son dakika gelişmeleriyle gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıl 17.002 TL olarak belirlenen tutara bu yıl yeniden zam gelecek. Milyonlarca işçi ve işverenin odaklandığı tutarlar için hesaplamalar yapılıyor. İşte Asgari ücret zammı son gelişmeler

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025: Yeni hesap masada! Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

OCAK ASGARİ ÜCRET 2024 NE KADAR OLDU?

2024 yılında uygulanan asgari ücret ocak zammı sonrası brüt 20.002,5 TL, net olarak da 17.002 TL olarak belirlenmişti.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025: Yeni hesap masada! Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammıyla ilgili toplantı tarihi henüz belli olmadı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı, aralık ayının ilk haftasında yapacağı tahmin ediliyor.
Bu kapsamda resmi kurum ve kişilerden tarih bilgisi gelince yer vereceğiz.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025: Yeni hesap masada! Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

ASGARİ ÜCRET İÇİN 'ENFLASYON FARKI' HESABI

'Enflasyon farkı' hesabı asgari ücret Ocak zammı için masada yer alan formüllerden birisi olarak dikkat çekiyor. Yüzde 43,14 beklenen enflasyon oranına göre asgari ücret hesabı yapıldığında;

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025: Yeni hesap masada! Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?
ASGARİ ÜCRET OCAK 2024 NET HESABI (TL/AY)
ASGARİ ÜCRET 20,002.50
SGK PRİMİ (%14) 2,800.35
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1) 200.03
KESİNTİLER TOPLAMI 3,000.38
NET ASGARİ ÜCRET 17,002.12
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