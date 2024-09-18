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ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 | Zam oranı ne olacak, kaç TL? İşte, masada yer alan 7 hesap

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışanı ilgilendirecek 2025 zam oranı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak. Belirlenen maaş tablosu kamuoyuna sunulurken, enflasyon rakamları göz önüne alındığında asgari ücret zammında yeni senaryolar belli oluyor. Peki, Asgari ücret am oranı ne olacak, kaç TL? İşte, masada yer alan 7 hesap!

Giriş Tarihi: 18.09.2024 14:29 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 14:29
ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 | Zam oranı ne olacak, kaç TL? İşte, masada yer alan 7 hesap

Yılın ilk 6 ayında görülen enflasyon yüzde 24.73 olarak belirlenmişti, Temmuz ayında ise enflasyon yüzde 3.22 olarak açıklanırken, yılın sekizinci ayına ilişkin enflasyon rakamları da kısa süre önce açıklandı. Bu kapsamda yılın geri kanal enflasyon oranlarının da belli olmasıyla birlikte yeni yılın asgari ücret zammı için senaryolar ortaya çıkıyor. Peki, Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 | Zam oranı ne olacak, kaç TL? İşte, masada yer alan 7 hesap

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret her yıl aralık ayında bir komisyon tarafından belirleniyor. Komisyonda işçi kesimini 5 kişi , işveren kesimini 5 kişi ve hakem olarak hükümet tarafını da 5 kişi temsil ediyor. 15 kişilik komisyon en az 4 toplantı yaparak tüm ekonomik gelişmeleri, geçim endekslerini, ve enflasyonu değerlendirerek bir rakam üzerinde anlaşılıyor.

Burada işçi ve işveren temsilcileri arasında geçen görüşmelerde Hükümet hakem olarak bulunuyor. İşçi tarafını Türk-İş işveren tarafını ise TİSK temsil ediyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 | Zam oranı ne olacak, kaç TL? İşte, masada yer alan 7 hesap

TEK ÜCRET BELİRLENDİ

Pandemiden sonraki dönemde asgari ücret artışları yılda iki kez yapılmıştı. Hem Ocak hem de Temmuz dönemi için belirlenen asgari ücretler için komisyon iki kez toplanmıştı. Ancak 2024 yılı için yapılan toplantı sonrasında yıllık olarak asgari ücret belirlenmiş ve 2024 yılında ara zam yapılmamıştı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 | Zam oranı ne olacak, kaç TL? İşte, masada yer alan 7 hesap

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025

Yılın ilk 6 ayında görülen enflasyon yüzde 24.73 olarak belirlenmişti. Temmuz ayında enflasyon yüzde 3.22, ağustos ayında ise yüzde 2.47 olarak çıktı. Böylelikle 8 ayda görülen enflasyon yüzde 30.42'lere ulaştı.

Yıl sonuna kadar bu seviyenin yüzde 40'lara ulaşması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 | Zam oranı ne olacak, kaç TL? İşte, masada yer alan 7 hesap

Buradan hareketle yüzde 43,14 beklenen enflasyon oranına göre asgari ücret hesabı yapıldığında;

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