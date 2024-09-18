ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 | Zam oranı ne olacak, kaç TL? İşte, masada yer alan 7 hesap
Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışanı ilgilendirecek 2025 zam oranı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak. Belirlenen maaş tablosu kamuoyuna sunulurken, enflasyon rakamları göz önüne alındığında asgari ücret zammında yeni senaryolar belli oluyor. Peki, Asgari ücret am oranı ne olacak, kaç TL? İşte, masada yer alan 7 hesap!
Giriş Tarihi: 18.09.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 14:29