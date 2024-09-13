ERZİNCAN DEPREM HABERİ SON DAKİKA | Erzincan’da deprem mi oldu, hangi iller etkilendi? Afad ve Kandilli verileri

Son dakika Erzincan deprem haberi ile sarsıldı. Refahiye ilçesinde gerçekleşen deprem sonrasında vatandaşlar depremin büyüklüğü, derinliği, şiddeti gibi ayrıntıları araştırıyor. Peki, 13 Eylül 2024 Erzincan'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde oldu, merkez üssü neresi? İşte, AFAD verileri ile ayrıntıları...