ERZİNCAN DEPREM HABERİ SON DAKİKA | Erzincan'da deprem mi oldu, hangi iller etkilendi? Afad ve Kandilli verileri
Erzincan deprem haberi son dakika kamuoyunun gündeminde. Refahiye merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. irili, ufaklı birçok depremin yaşandığı son günlerde 4 şiddetindeki depremler vatandaşlarda korku ve paniğe neden olurken, Erzincan depremi kaç şiddetinde oldu merak ediliyor. Peki, Erzincan'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 13.09.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 11:18