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ERZİNCAN DEPREM HABERİ SON DAKİKA | Erzincan'da deprem mi oldu, hangi iller etkilendi? Afad ve Kandilli verileri

Erzincan deprem haberi son dakika kamuoyunun gündeminde. Refahiye merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. irili, ufaklı birçok depremin yaşandığı son günlerde 4 şiddetindeki depremler vatandaşlarda korku ve paniğe neden olurken, Erzincan depremi kaç şiddetinde oldu merak ediliyor. Peki, Erzincan'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 13.09.2024 11:18 Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 11:18
ERZİNCAN DEPREM HABERİ SON DAKİKA | Erzincan’da deprem mi oldu, hangi iller etkilendi? Afad ve Kandilli verileri

Son dakika Erzincan deprem haberi ile sarsıldı. Refahiye ilçesinde gerçekleşen deprem sonrasında vatandaşlar depremin büyüklüğü, derinliği, şiddeti gibi ayrıntıları araştırıyor. Peki, 13 Eylül 2024 Erzincan'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde oldu, merkez üssü neresi? İşte, AFAD verileri ile ayrıntıları...

ERZİNCAN DEPREM HABERİ SON DAKİKA | Erzincan’da deprem mi oldu, hangi iller etkilendi? Afad ve Kandilli verileri

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: ERZİNCAN DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, 13 Eylül 2024 Cuma günü saat 09:48'de Erzincan'da bir deprem meydana geldi.

4.1 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 9.48 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ERZİNCAN DEPREM HABERİ SON DAKİKA | Erzincan’da deprem mi oldu, hangi iller etkilendi? Afad ve Kandilli verileri

#DEPREM
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Refahiye (Erzincan)
Tarih:2024-09-13
Saat:09:48:49 TSİ
Enlem:39.95278 N
Boylam:39.1375 E
Derinlik:9.48 km

ERZİNCAN DEPREM HABERİ SON DAKİKA | Erzincan’da deprem mi oldu, hangi iller etkilendi? Afad ve Kandilli verileri

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ERZİNCAN DEPREM HABERİ SON DAKİKA | Erzincan’da deprem mi oldu, hangi iller etkilendi? Afad ve Kandilli verileri
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