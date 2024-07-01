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İzleyen aileler bir kez daha düşünecek! Bir çocuğun tabletten önce ve tabletten sonraki halleri sosyal medyada çok konuşuldu
İzleyen aileler bir kez daha düşünecek! Bir çocuğun tabletten önce ve tabletten sonraki halleri sosyal medyada çok konuşuldu
Günümüzde teknolojik aletler her an her yerde yanımızdalar. Gençlerden yaşlılara herkesin elinde telefonlar tabletler, gün boyu bir şeyleri takip ediyor ve izliyoruz. Ancak bu akıllı cihazların kullanım yaşının giderek düşüyor olması bir yandan da büyük bir endişe yaratıyor.
Giriş Tarihi: 01.07.2024 16:30
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 16:32