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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor İzleyen aileler bir kez daha düşünecek! Bir çocuğun tabletten önce ve tabletten sonraki halleri sosyal medyada çok konuşuldu

İzleyen aileler bir kez daha düşünecek! Bir çocuğun tabletten önce ve tabletten sonraki halleri sosyal medyada çok konuşuldu

Günümüzde teknolojik aletler her an her yerde yanımızdalar. Gençlerden yaşlılara herkesin elinde telefonlar tabletler, gün boyu bir şeyleri takip ediyor ve izliyoruz. Ancak bu akıllı cihazların kullanım yaşının giderek düşüyor olması bir yandan da büyük bir endişe yaratıyor.

Giriş Tarihi: 01.07.2024 16:30 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 16:32
İzleyen aileler bir kez daha düşünecek! Bir çocuğun tabletten önce ve tabletten sonraki halleri sosyal medyada çok konuşuldu

Çocuklar çok küçük yaşlardan itibaren gerek ailelerinin telefonları gerekse hediye alınan tabletlerin karşısında uzun saatler geçiriyor.

İzleyen aileler bir kez daha düşünecek! Bir çocuğun tabletten önce ve tabletten sonraki halleri sosyal medyada çok konuşuldu

Yakın zamanda sosyal medyada paylaşılan bu görüntülerde bir anne çocuğunun tablet almadan önce ve sonraki görüntülerini paylaştı.

İzleyen aileler bir kez daha düşünecek! Bir çocuğun tabletten önce ve tabletten sonraki halleri sosyal medyada çok konuşuldu

Görenlerin hayrete düştüğü görüntülerde çocuğun büyük değişimi de şaşkınlık yarattı.

İzleyen aileler bir kez daha düşünecek! Bir çocuğun tabletten önce ve tabletten sonraki halleri sosyal medyada çok konuşuldu

Çocuğun önceki hal ile sonrasındaki tavırları büyük bir değişim gösteriyor.

İzleyen aileler bir kez daha düşünecek! Bir çocuğun tabletten önce ve tabletten sonraki halleri sosyal medyada çok konuşuldu

İşte o video…

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