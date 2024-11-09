KYK BURS VE KREDİ ÖDEME TAKVİMİ 2024-2025: GSB KYK bursları ne zaman yatacak, toplu ödeme hangi ay yatar?

KYK ilk burs ödemesinin tarihi, üniversiteye yeni başlayacak öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. 18 yaşını doldurmuş öğrenciler, taahhütnameyi kendi adlarına; 18 yaşından küçük öğrenciler ise velilerinin e-Devlet üzerinden onaylama işlemlerini gerçekleştirdi. Taahhütname onayı verildikten sonra öğrenciler, KYK burslarının ödenmeye başlamasını bekleyecekler. Peki, 2024-2025 dönemi için KYK burs ödeme tarihleri ne zaman? İşte, KYK burs ve kredi ödeme takvimiyle ilgili detaylar haberin devamında...