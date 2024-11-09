KYK BURS VE KREDİ ÖDEME TAKVİMİ 2024-2025: GSB KYK bursları ne zaman yatacak, toplu ödeme hangi ay yatar?

KYK burs sonuçları açıklandıktan sonra, öğrenciler burs ve kredi ödemelerinin hangi tarihlerde yapılacağını araştırmaya başladı. Bakanlığın resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre, burs ve kredi başvurusu yaparak taahhütnamelerini onaylayan üniversite öğrencileri, belirtilen tarihlerde ödemelerini alacaklar. Peki, KYK ilk burs ödemesi ne zaman yapılacak? 2024-2025 dönemi için KYK burs ve kredi ödeme tarihleriyle ilgili tüm detaylar haberin devamında...