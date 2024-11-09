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KYK BURS VE KREDİ ÖDEME TAKVİMİ 2024-2025: GSB KYK bursları ne zaman yatacak, toplu ödeme hangi ay yatar?

KYK ilk burs ödemesinin tarihi, üniversiteye yeni başlayacak öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. 18 yaşını doldurmuş öğrenciler, taahhütnameyi kendi adlarına; 18 yaşından küçük öğrenciler ise velilerinin e-Devlet üzerinden onaylama işlemlerini gerçekleştirdi. Taahhütname onayı verildikten sonra öğrenciler, KYK burslarının ödenmeye başlamasını bekleyecekler. Peki, 2024-2025 dönemi için KYK burs ödeme tarihleri ne zaman? İşte, KYK burs ve kredi ödeme takvimiyle ilgili detaylar haberin devamında...

Giriş Tarihi: 09.11.2024 17:27 Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 17:27
KYK BURS VE KREDİ ÖDEME TAKVİMİ 2024-2025: GSB KYK bursları ne zaman yatacak, toplu ödeme hangi ay yatar?

KYK burs sonuçları açıklandıktan sonra, öğrenciler burs ve kredi ödemelerinin hangi tarihlerde yapılacağını araştırmaya başladı. Bakanlığın resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre, burs ve kredi başvurusu yaparak taahhütnamelerini onaylayan üniversite öğrencileri, belirtilen tarihlerde ödemelerini alacaklar. Peki, KYK ilk burs ödemesi ne zaman yapılacak? 2024-2025 dönemi için KYK burs ve kredi ödeme tarihleriyle ilgili tüm detaylar haberin devamında...

KYK BURS VE KREDİ ÖDEME TAKVİMİ 2024-2025: GSB KYK bursları ne zaman yatacak, toplu ödeme hangi ay yatar?

KYK BURS SONUÇLARI İLAN EDİLDİ!

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ilan edildi. e-devlet üzerinden kontrol edilen sonuçlarda Bakan Osman Aşkın Bak adaylara "8 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı unutmayın." çağrısında bulundu.

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KYK BURS VE KREDİ ÖDEME TAKVİMİ 2024-2025: GSB KYK bursları ne zaman yatacak, toplu ödeme hangi ay yatar?

KYK BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

2023-2024 eğitim öğretim yılında ön lisans ve lisans öğrencileri için burs/kredi aylığı 2 bin TL olarak belirlenmişti. Yüksek lisans 4 bin TL, doktora ise 6 bin TL oalrak belirlenmişti.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEME TAKVİMİ 2024-2025: GSB KYK bursları ne zaman yatacak, toplu ödeme hangi ay yatar?

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

KYK burs ve kredi ödeme takvimi GSB ile takip ediliyor. Taahhütname onaylarının verilmesi ardından banka hesaplarını açan öğrencilerin toplu ödemesi beklenecek. Burs/kredi almaya hak kazanan öğrencilere,T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır. Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına aralık ayı itibarıyla yatırılması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEME TAKVİMİ 2024-2025: GSB KYK bursları ne zaman yatacak, toplu ödeme hangi ay yatar?

KYK BURS ÖDEMESİ NASIL ALINIR?

Taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir.

KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç'inizi teslim alabileceğiniz tarihleri ve Şubeyi/Teslim Noktasını T.C. kimlik numaranız ile https://kyksorgu.ziraatbank.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

Kullanılabilir statüde Bankkart Genç'iniz varsa KYK hesabınız bu karta tanımlanacaktır.

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