VİRGÜL FARKIYLA KAÇIRILAN OKULLAR OLABİLİR

SABAH'A konuşan Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, "LGS'de tek soru dahi iptal edildiyse tüm öğrencilerin puanlarının yeniden hesaplanması ve yüzdelik dilimlerinin son hesaplanan puana göre yeniden belirlenmesi gerekir. Yeni durumda daha yüksek puanla yerleşilen okula yerleşme hakkı elde eden öğrenciye de herhangi bir kontenjan koşuluna bağlı kalmaksızın geçiş hakkı verilmeli, mevcut yerleşmiş öğrencilerin kazandıkları okul hakkı baki kalmalıdır" dedi. Ünsal "LGS'de her bir fen sorusundan öğrenciler yaklaşık 3,890 puan elde etmişlerdi. 1 Fen sorusunun hata nedeniyle iptal edilmesi halinde her bir Fen sorusunun puan karşılığı 4,095 olarak değişir. Bu da fen sorusu cevaplandırmış her aday için her bir soruda 0,205 puan farklılığı anlamına gelir. Virgül farkla kaçırılan okullar düşünüldüğünde ciddi bir durum ortaya çıkmaktadır" dedi.