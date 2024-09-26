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SON DAKİKA: Cem Garipoğlu’nun mezarı açılıyor! Münevver Karabulut'un ailesinin avukatından açıklama!

Son dakika: Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu, Silivri Cezaevi'nde ölü bulunmuştu. Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması ile ilgili ailenin başvuru kabul edildi. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'den de açıklama geldi.

Mustafa Sait ÖZKAN
Giriş Tarihi: 26.09.2024 12:49 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 13:35
SON DAKİKA: Cem Garipoğlu’nun mezarı açılıyor! Münevver Karabulut’un ailesinin avukatından açıklama!

Son dakika haberi: Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı fethi kabir kararı aldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na işlemlerin Karacabey Mezarlığı'nda yapılabilmesi için talimat yapıldı.

SON DAKİKA: Cem Garipoğlu’nun mezarı açılıyor! Münevver Karabulut’un ailesinin avukatından açıklama!

Karabululut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, konuyla ilgili açıklama yaptı. Epözdemir, "Malumunuz olduğu üzere; yaklaşık 15 yıldır Münevver Karabulut'un hunharca ve vahşice katledilmesi ile ilgili dosyayı mağdur aile vekili olarak takip ediyoruz.

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor! Münevver Karabulut'un ailesinin avukatından açıklama | Video

SON DAKİKA: Cem Garipoğlu’nun mezarı açılıyor! Münevver Karabulut’un ailesinin avukatından açıklama!

Münevver Karabulut cinayeti, Türkiye'de kadına şiddet ve kadın cinayetleri bakımından toplumsal farkındalık ve fikri takip oluşması açısından son derece önemli ve emsal mahiyette bir cinayettir. Bu kapsamda son olarak Cem Garipoğlu'nun mezarının açılarak C.M.K m. 87/4 uyarınca fethi kabir işleminin yapılmasını talep etmiştik. Müvekkil Süreyya Karabulut'un talebi üzerine özellikle son iki yıldır bu konuda etkili bir hukuki süreci hayata geçirdik.

SON DAKİKA: Cem Garipoğlu’nun mezarı açılıyor! Münevver Karabulut’un ailesinin avukatından açıklama!

Geldiğimiz noktada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı talebimizi kabul ederek, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına ve fethi kabir işleminin yapılmasına karar verdi ve bu konuda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazıldı.

SON DAKİKA: Cem Garipoğlu’nun mezarı açılıyor! Münevver Karabulut’un ailesinin avukatından açıklama!

Yıllardır gittiğimiz her yerde, üniversitelerde, panel ve seminerlerde, yazılı ve görsel basında, sosyal medyada en fazla sorulan ve halkımızın önemli ölçüde ikna olmadığı bu muamma bu suretle giderilmiş olacak.

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