Video Yaşam Cem Garipoğlu’nun mezarı açılıyor! Münevver Karabulut'un ailesinin avukatından açıklama | Video
Cem Garipoğlu’nun mezarı açılıyor! Münevver Karabulut'un ailesinin avukatından açıklama | Video

Cem Garipoğlu’nun mezarı açılıyor! Münevver Karabulut'un ailesinin avukatından açıklama | Video

26.09.2024 | 13:31

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu, Silivri Cezaevi'nde ölü bulunmuştu. Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması ile ilgili ailenin başvuru kabul edildi. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'den de açıklama geldi.

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