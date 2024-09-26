Cem Garipoğlu’nun mezarı açılıyor! Münevver Karabulut'un ailesinin avukatından açıklama | Video

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu, Silivri Cezaevi'nde ölü bulunmuştu. Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması ile ilgili ailenin başvuru kabul edildi. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'den de açıklama geldi.