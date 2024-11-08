SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA DEPREM! AFAD ve Kandilli verileriyle Elazığ depremi kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?
Son Dakika: Elazığ 'da deprem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilerle 5.0 büyüklüğündeki deprem çevre illerden hissedildi. Elazığ'da yaşayan ve sarsıntıyı hisseden vatandaşlar ise, az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? Sorularına yanıt arıyor. Depremin merkezi Merkez ilçesi olarak açıklarken saatini ise 17:04 olarak duyuruldu. İşte, Malatya depremi ile ilgili ayrıntılar haberin devamında…
Giriş Tarihi: 08.11.2024 17:17
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 17:25