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SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA DEPREM! AFAD ve Kandilli verileriyle Elazığ depremi kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Son Dakika: Elazığ 'da deprem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilerle 5.0 büyüklüğündeki deprem çevre illerden hissedildi. Elazığ'da yaşayan ve sarsıntıyı hisseden vatandaşlar ise, az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? Sorularına yanıt arıyor. Depremin merkezi Merkez ilçesi olarak açıklarken saatini ise 17:04 olarak duyuruldu. İşte, Malatya depremi ile ilgili ayrıntılar haberin devamında…

Giriş Tarihi: 08.11.2024 17:17 Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 17:25
SON DAKİKA: ELAZIĞ’DA DEPREM! AFAD ve Kandilli verileriyle Elazığ depremi kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Son Dakika: Elazığ'da 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Depremi hisseden vatandaşlar sarsıntının detaylarını arama motorlarında araştırmaya başladı. Depreme ait bilgiler AFAD ve Kandilli verileriyle paylaşıldı. İşte 8 Kasım Elazığ depreminin detayları...

SON DAKİKA: ELAZIĞ’DA DEPREM! AFAD ve Kandilli verileriyle Elazığ depremi kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA DEPREM!
AFAD verilerine göre Elazığ Merkez ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 11 km altında kaydedildi.
İşte, detaylar...

SON DAKİKA: ELAZIĞ’DA DEPREM! AFAD ve Kandilli verileriyle Elazığ depremi kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?
ELAZIĞ'DA KORKUTAN DEPREM!
Büyüklük 5.0 (MW)
Yer Merkez (Elazığ)
Tarih(TS) 08/11/2024 14:04:00
Enlem 38.6194
Boylam 39.6867
Derinlik 16.22 (KM)
SON DAKİKA: ELAZIĞ’DA DEPREM! AFAD ve Kandilli verileriyle Elazığ depremi kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: ELAZIĞ’DA DEPREM! AFAD ve Kandilli verileriyle Elazığ depremi kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?
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