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SON DAKİKA: REKOR üstüne REKOR! İslam Memiş'ten FLAŞ gram altın yorumu: 23 Eylül 2024 altın fiyatları ne kadar?

Son dakika haberi: Altın fiyatları tarafında rekorlar serisi devam ediyor. Fed'in yarım puanlık indiriminin hemen ardından ons altın, Çarşamba günü 2.600 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ardından Perşembe günü yeni bir rekor daha kırdı. Bu rekoru cuma günü yeni bir rekor daha takip etti. Yeni haftanın ilk işlem gününde zirvesini yeniden tazeleyen altın fiyatları çifte rekor kırdı. Ons altın 2631 doları aşarak rekor kırarken, gram altın da onu takip ederek 2887 lira seviyesiyle ONS'a rekorunda eşlik etti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken altın fiyatları analizinde gram altın için alım seviyelerini vererek yatırımcıları uyardı.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.09.2024 13:23 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 13:24
SON DAKİKA: REKOR üstüne REKOR! İslam Memiş’ten FLAŞ gram altın yorumu: 23 Eylül 2024 altın fiyatları ne kadar?

Son dakika haberleri: Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Sabah saatlerinde çifte rekor kıran altın fiyatları yatırımcısını sevindirmeye devam ediyor. Fed'in faiz indirimi sonrası rallisini daha da hızlandıran ons altın kırdığı rekorlarla gram altın değerini de artırıyor. Altın yatırımcısı almalı mı satmalı mı merak ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş cevabını veriyor. İşte 23 Eylül 2024 altın fiyatları ile tüm merak edilenler...

SON DAKİKA: REKOR üstüne REKOR! İslam Memiş’ten FLAŞ gram altın yorumu: 23 Eylül 2024 altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI TARİH YAZIYOR

Altın fiyatları 'altın günleri'ni yaşıyor. Zirve temizliğine girişen ons altın, üst üste rekor kırarken gram altın da onu takip ederek yeni zirveleri görüyor. Sabah saatlerinde ons altın 2631 dolar seviyesiyle gram altın ise 2887 lira seviyesiyle rekor kırdı. Gelişmelerin ardından altın yatırımcısı 'Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi?, Almalı mı satmalı mı?' sorularına cevap aramaya başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın yorumu geldi:

SON DAKİKA: REKOR üstüne REKOR! İslam Memiş’ten FLAŞ gram altın yorumu: 23 Eylül 2024 altın fiyatları ne kadar?

'ALTIN FİYATLARI BİRAZ DAHA GİDECEĞİNİN SİNYALİNİ VERDİ'

Ons altın şu anda 2621 dolar seviyesinde. Geçen hafta 2625 dolar seviyesine kadar yükselmiş haftayı 2622 dolar seviyesiyle tamamlamıştı. Bu sabah saatlerinde 2631 dolar seviyelerine kadar yükselişin devam ettiğini gördük. ONS'un 2631 dolar seviyelerine kadar yükselmesi yukarıda direnç seviyelerinin olduğunun ve biraz daha gideceğinin sinyalini vermiş oldu.

SON DAKİKA: REKOR üstüne REKOR! İslam Memiş’ten FLAŞ gram altın yorumu: 23 Eylül 2024 altın fiyatları ne kadar?

'BU HAFTA KAR SATIŞI BEKLİYORUM'

Bu gideceği trend yukarı 2636, devamında 2648 dolar seviyeleri var. Demek ki ons altın 2648 dolar seviyesine kadar yükselişini sürdürecek. Ancak bu hafta özelinde kar satışı bekliyorum. Bu hafta ons altın tarafında 2578-2630 dolar aralığını takip edeceğim.

SON DAKİKA: REKOR üstüne REKOR! İslam Memiş’ten FLAŞ gram altın yorumu: 23 Eylül 2024 altın fiyatları ne kadar?

UZMAN GRAM ALTIN İÇİN ALIM SEVİYELERİNİ AÇIKLADI

Altın bozdurmak için iyi bir vakit değil. Gram altın serbest piyasada 2947 lira seviyesinde. Gram altın, ONS'u takip etmeye devam ediyor. Ons altındaki yükselişler gram altını desteklemeye devam ediyor. Ons altın tarafında 2631 dolar seviyesi sert bir şekilde yukarı doğru kırıldığı için gram altın dolar/TL kurundan da destek alarak sabah saatlerinde serbest piyasada 2953 liraya ulaşarak rekor kırdı. Bu yıl sonuna kadar öngördüğüm 3000-3500 lira aralığı. Ons altın nereye gram altın oraya. Ons altın 2578 dolar seviyesi karşısındaki gram altın fiyatı nereye tekabül ediyorsa oradan gram altın alabilirler.

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