SON DAKİKA: REKOR üstüne REKOR! İslam Memiş'ten FLAŞ gram altın yorumu: 23 Eylül 2024 altın fiyatları ne kadar?
Son dakika haberi: Altın fiyatları tarafında rekorlar serisi devam ediyor. Fed'in yarım puanlık indiriminin hemen ardından ons altın, Çarşamba günü 2.600 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ardından Perşembe günü yeni bir rekor daha kırdı. Bu rekoru cuma günü yeni bir rekor daha takip etti. Yeni haftanın ilk işlem gününde zirvesini yeniden tazeleyen altın fiyatları çifte rekor kırdı. Ons altın 2631 doları aşarak rekor kırarken, gram altın da onu takip ederek 2887 lira seviyesiyle ONS'a rekorunda eşlik etti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken altın fiyatları analizinde gram altın için alım seviyelerini vererek yatırımcıları uyardı.
Giriş Tarihi: 23.09.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 13:24