SON DAKİKA: REKOR üstüne REKOR! İslam Memiş’ten FLAŞ gram altın yorumu: 23 Eylül 2024 altın fiyatları ne kadar?

UZMAN GRAM ALTIN İÇİN ALIM SEVİYELERİNİ AÇIKLADI

Altın bozdurmak için iyi bir vakit değil. Gram altın serbest piyasada 2947 lira seviyesinde. Gram altın, ONS'u takip etmeye devam ediyor. Ons altındaki yükselişler gram altını desteklemeye devam ediyor. Ons altın tarafında 2631 dolar seviyesi sert bir şekilde yukarı doğru kırıldığı için gram altın dolar/TL kurundan da destek alarak sabah saatlerinde serbest piyasada 2953 liraya ulaşarak rekor kırdı. Bu yıl sonuna kadar öngördüğüm 3000-3500 lira aralığı. Ons altın nereye gram altın oraya. Ons altın 2578 dolar seviyesi karşısındaki gram altın fiyatı nereye tekabül ediyorsa oradan gram altın alabilirler.