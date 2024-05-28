Dehşete düşüren estetik akımı! Mavi göz uğruna kör kalmayı tercih ediyorlar

Doç. Dr. Sevil Karaman, bu göz rengi değiştirme talebinin "kişinin dünyasını karartabilecek" kadar riskli olduğunun altını çiziyor. Direkt gözün içine enjekte edilen bir boya ile uygulanan bu işlemin Türkiye'de yasal olmadığını söyleyen Karaman, boyanın nihayetinde yabancı bir cisim olduğunu ve büyük riskler taşıdığını anlattı.

Karaman, en tehlikeli yöntemin, gözün ön tarafında şeffaf olarak bulunan kornea tabakasına boya enjekte edilmesi olduğunu söyledi. Bu yöntemin bir nevi "dövme yaptırmak" gibi olduğunu belirtti. Karaman, aynı zamanda bazen de göze rengini veren iris adlı yapıya lazer yapıldığını, bu alandaki pigmentleri öldürdüklerine vurgu yaptı.