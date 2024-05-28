Dehşete düşüren estetik akımı! Mavi göz uğruna kör kalmayı tercih ediyorlar

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sevil Karaman, göz rengi değiştirme ameliyatının etik olmadığı gerekçesiyle Türkiye'de yasak olduğunu belirtti. Bu işlem pek çok doktor tarafından yapılması tercih edilmese de, ısrarlı talepler nedeniyle dünyanın birçok yerinde bu işlemi yaptıran insanlar mevcut. Üstelik sayılar da günden güne artmaya devam ediyor.
Göz rengi değiştirme operasyonlarının, geri dönüşü olmayan ve tamamen görme kaybıyla sonuçlanabilecek büyük riskler barındırdığını söyleyen Karaman, bu işlemin yapay iris kullanarak veya lazerle yapıldığını söyledi.
Son yıllarda özellikle sosyal medyanın da hayatımıza girmesinin ardından görünüm konusunda ortaya çıkan endişeler, estetik çılgınlığının boyutlarında da artışa neden oluyor.
Özellikle "mavi-yeşil" göz rengine sahip olma isteği, giderek yaygınlaşan bir furyaya dönüşmüş durumda. Genellikle kontakt lens gibi ürünlerle çözüm getirilse de, kalıcı olarak göz rengini değiştirmek isteyenler çeşitli prosedürlere başvurmaya başladı.
Doç. Dr. Sevil Karaman, bu göz rengi değiştirme talebinin "kişinin dünyasını karartabilecek" kadar riskli olduğunun altını çiziyor. Direkt gözün içine enjekte edilen bir boya ile uygulanan bu işlemin Türkiye'de yasal olmadığını söyleyen Karaman, boyanın nihayetinde yabancı bir cisim olduğunu ve büyük riskler taşıdığını anlattı.
Karaman, en tehlikeli yöntemin, gözün ön tarafında şeffaf olarak bulunan kornea tabakasına boya enjekte edilmesi olduğunu söyledi. Bu yöntemin bir nevi "dövme yaptırmak" gibi olduğunu belirtti. Karaman, aynı zamanda bazen de göze rengini veren iris adlı yapıya lazer yapıldığını, bu alandaki pigmentleri öldürdüklerine vurgu yaptı.
Yapılan bu işlemlerin geri döndürülme şansının olmadığını ve çoğu zaman da yolunda gitmediğini söyleyen Karaman, alerjik reaksiyonlardan korneada oluşan ödem sonucunda kornea nakline kadar büyük riskler barındırdığı konusunda uyardı. Üstelik bu işlemden sonra göz tansiyonu ve körlük gibi risklerin de ortaya çıkma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunun altını çizdi.
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