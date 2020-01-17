Instagram dondurma işlemi: 2020 Türkçe Instagram hesap dondurma linki

2010 yılından bu yana her geçen gün kendini yenileyerek kullanıcılarının yüzünü güldürmeyi başaran Instagram, üye sayısını da sürekli arttırıyor. Hal ne kadar böyle olsa da çeşitli nedenlerden dolayı hesabını geçici olarak askıya almak isteyen kişiler Instagram dondurma işlemini araştırıyor. Uygulama üzerinde hesap dondurma işlemi ise henüz yapılamıyor. 2020 Türkçe Instagram dondurma linki için aşağıda belirtilen adımları takip edebilir, hızlı hesabınızı geçici olarak dondurabilirsiniz. İşte Instagram dondurma işlemi!

INSTAGRAM DONDURMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Türkiye ve dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram, üye sayısını sürekli arttırsa da birçok kişi hesabını kullanmaktan vazgeçebiliyor. Kimileri geçici olarak Instagram kullanmayı bırakıyor, kimileri ise hesabını tamamen silebiliyor. Siz de Instagram hesabınızı dondurma istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Instagram hesap dondurmak için;

https://www.instagram.com/accounts/login adresine gidiniz. Telefon numarası, kullanıcı adı, e-posta bu bilgilerden bir tanesini giriniz. Şifrenizi de girdikten sonra hesap işlemleri sayfasına yönlendirileceksiniz. Bu adımda hesabınızı kapatma nedeninizi size sunulan seçeneklerden işaretleyiniz. Tekrar şifrenizi girdikten sonra hesabınız geçici olarak dondurulacaktır. Hesabınıza giriş yaptığınız an yeniden aktif hale gelecektir.

Size sunulacak nedenler şöyle;

Hesabı neden kapatmak istiyorsun?

Kullanmaya başlamakta zorlandım

Gizlilikle ilgili endişelerim var

Çok fazla reklam var

İkinci bir hesap açtım

Ara vermek istiyorum

Çok zamanımı alıyor

Bir şeyi kaldırmak istiyorum

Takip edecek kişiler bulamıyorum

Diğer

Bu adımları izlemek yerine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak hesap işlemleri sayfası üzerine doğrudan ulaşabilirsiniz.

INSTAGRAM DONDURMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

DONDURULAN INSTAGRAM HESABI NASIL GERİ AÇILIR?

Dondurulan Instagram hesabı için yapmanız gerek işlem ise oldukça basittir. Tek yapmanız gereken kullanıcı adı ve şifrenizi girerek hesabınıza giriş yapmak. Bu işlemin ardından hesabınız aktif hale gelecektir.

INSTAGRAM DONDURMA İŞLEMİ SONRASI TAKİPÇİLER SİLİNİR Mİ?

Instagram hesabını dondurmak isteyen kişilerin aklına ilk gelen sorulardan bir tanesi bu oluyor. Takipçilerini kaybedeceğini düşünen kullanıcıların derin bir nefes alabilir. Çünkü Instagram hesabı dondurduktan sonra hesabı aktifleştirince hiçbir takipçi kaybınız olmayacak.

INSTAGRAM'IN EN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ

Fotoğraf Paylaşımı: Instagram filtrelerini kullanarak takipçileriniz ile dilediğiz fotoğrafı anlık olarak paylaşabilirsiniz.

Direkt Mesaj: Instagram üzerinden istediğiniz kişilerle özel olarak mesajlaşabilirsiniz.

Canlı Yayın: 1 saate kadar sınırlı olan sürede canlı yayın açabilir ve takipçilerinizle anlık etkileşime geçebilirsiniz.

Hikayeler (Stories): 24 saat süreli fotoğraflar ve videolar paylaşabilirsiniz. Hikâyelerinizi ilgi çekici hale getirmek için yer bildirimi, gif, etiket, emoji ya da yazı ekleyebilirsiniz