Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Instagram dondurma işlemi: 2020 Türkçe Instagram hesap dondurma linki

dondurma işlemi: 2020 Türkçe Instagram hesap dondurma linki

Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformunu bazı nedenlerden dolayı geçici olarak askıya almak isteyen vatandaşlar dondurma işlemleri ile ilgili ayrıntıları araştırıyor. Türkiye ve dünya üzerinde en yaygın uygulamalar arasında ilk sırada yer alan Instagram, abone sayısını hızla arttırsa da birçok kullanıcı hesabını kapatabiliyor. Mobilde Türkçe Intagram dondurma linki bulunmuyor ve bu işlem instagra.com adresinden yapılıyor. 2020 Instagram hesap dondurma işlemini ayrıca sabah.com.tr’den de yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 17.1.2020 12:05 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 12:06 ABONE OL
Instagram dondurma işlemi: 2020 Türkçe Instagram hesap dondurma linki

2010 yılından bu yana her geçen gün kendini yenileyerek kullanıcılarının yüzünü güldürmeyi başaran Instagram, üye sayısını da sürekli arttırıyor. Hal ne kadar böyle olsa da çeşitli nedenlerden dolayı hesabını geçici olarak askıya almak isteyen kişiler Instagram dondurma işlemini araştırıyor. Uygulama üzerinde hesap dondurma işlemi ise henüz yapılamıyor. 2020 Türkçe Instagram dondurma linki için aşağıda belirtilen adımları takip edebilir, hızlı hesabınızı geçici olarak dondurabilirsiniz. İşte Instagram dondurma işlemi!

INSTAGRAM DONDURMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Türkiye ve dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram, üye sayısını sürekli arttırsa da birçok kişi hesabını kullanmaktan vazgeçebiliyor. Kimileri geçici olarak Instagram kullanmayı bırakıyor, kimileri ise hesabını tamamen silebiliyor. Siz de Instagram hesabınızı dondurma istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Instagram hesap dondurmak için;

  1. https://www.instagram.com/accounts/login adresine gidiniz.
  2. Telefon numarası, kullanıcı adı, e-posta bu bilgilerden bir tanesini giriniz.
  3. Şifrenizi de girdikten sonra hesap işlemleri sayfasına yönlendirileceksiniz.
  4. Bu adımda hesabınızı kapatma nedeninizi size sunulan seçeneklerden işaretleyiniz.
  5. Tekrar şifrenizi girdikten sonra hesabınız geçici olarak dondurulacaktır.
  6. Hesabınıza giriş yaptığınız an yeniden aktif hale gelecektir.

Size sunulacak nedenler şöyle;

  • Hesabı neden kapatmak istiyorsun?
  • Kullanmaya başlamakta zorlandım
  • Gizlilikle ilgili endişelerim var
  • Çok fazla reklam var
  • İkinci bir hesap açtım
  • Ara vermek istiyorum
  • Çok zamanımı alıyor
  • Bir şeyi kaldırmak istiyorum
  • Takip edecek kişiler bulamıyorum
  • Diğer

Bu adımları izlemek yerine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak hesap işlemleri sayfası üzerine doğrudan ulaşabilirsiniz.

INSTAGRAM DONDURMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

DONDURULAN INSTAGRAM HESABI NASIL GERİ AÇILIR?

Dondurulan Instagram hesabı için yapmanız gerek işlem ise oldukça basittir. Tek yapmanız gereken kullanıcı adı ve şifrenizi girerek hesabınıza giriş yapmak. Bu işlemin ardından hesabınız aktif hale gelecektir.

INSTAGRAM DONDURMA İŞLEMİ SONRASI TAKİPÇİLER SİLİNİR Mİ?

Instagram hesabını dondurmak isteyen kişilerin aklına ilk gelen sorulardan bir tanesi bu oluyor. Takipçilerini kaybedeceğini düşünen kullanıcıların derin bir nefes alabilir. Çünkü Instagram hesabı dondurduktan sonra hesabı aktifleştirince hiçbir takipçi kaybınız olmayacak.

INSTAGRAM'IN EN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ

Fotoğraf Paylaşımı: Instagram filtrelerini kullanarak takipçileriniz ile dilediğiz fotoğrafı anlık olarak paylaşabilirsiniz.

Direkt Mesaj: Instagram üzerinden istediğiniz kişilerle özel olarak mesajlaşabilirsiniz.

Canlı Yayın: 1 saate kadar sınırlı olan sürede canlı yayın açabilir ve takipçilerinizle anlık etkileşime geçebilirsiniz.

Hikayeler (Stories): 24 saat süreli fotoğraflar ve videolar paylaşabilirsiniz. Hikâyelerinizi ilgi çekici hale getirmek için yer bildirimi, gif, etiket, emoji ya da yazı ekleyebilirsiniz

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Instagram dondurma işlemi: 2020 Türkçe Instagram hesap dondurma linki
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN