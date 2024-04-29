Instagram üzerinden dolandırıcılık: 80 bin TL’lik telefon çekilişlerine dikkat!

Instagram'da sahte çekilişler düzenleyen bazı sayfalar, çekiliş sonrasında katılımcılara mesaj atarak büyük ödülü kazandıklarını bildiriyor. Ancak ürünü alabilmek için katılımcının belirli bir miktar gümrük vergisi ödemesi gerektiğini ifade ediyorlar. Bu miktar genellikle küçük bir tutar gibi gösterilerek katılımcılar ödeme yapmaları konusunda ikna edilmeye çalışılıyor.

NASIL DOLANDIRIYORLAR?

Dolandırıcılar, son zamanlarda özellikle telefon çekilişleri üzerinden faaliyet gösteriyorlar. Değeri 80 bin TL civarında olan bir telefon kazandığı söylenen vatandaşa, hediyeyi alabilmek için 500 ile 1000 TL arasında gümrük vergisi ödemesi gerektiği belirtiliyor. Ödeme yapıldıktan sonra, dekont, açık adres, telefon ve ad soyad gibi kişisel bilgiler de isteniyor. Ancak kazandığı iddia edilen telefon gelmediği gibi, bazen değersiz ürünler gönderilerek, mağdurla adeta dalga da geçildiği oluyor.

GÜMRÜK VERGİSİ İSTENİYOR

Dolandırıcılar bu tuzakta kişisel banka hesaplarını kullanıyorlar. "Çekiliş yapıyorum" adı altında düzenlenen bu sahte etkinliklerde, ürünlerin gümrükten ihale ile alındığı bahanesiyle gümrük vergisi talep ediliyor. Ödeme, Havale/EFT yoluyla yapılması isteniyor ve dekontla birlikte kişisel bilgiler WhatsApp üzerinden paylaşılıyor.

NASIL KORUNURSUNUZ?

Bu tür dolandırıcılıklardan korunmak için şu önlemleri alabilirsiniz: Sosyal medyada çekilişlere katılırken dikkatli olun. Özellikle sahte sayfalara ve tekliflere kanmayın. Kişisel bilgilerinizi paylaşmaktan kaçının. Banka hesap numaralarına gönderilen mesajlara itibar etmeyin.

Güvenilir ve resmi kaynaklar dışında hiçbir çekilişe katılmamaya çalışın.