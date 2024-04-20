Giriş Tarihi: 20.04.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
15:34
Afrodit Banu Alkan’dan olay yaratacak “Hadise” yorumu! Frikik ondan sorulur
Usta oyuncu Banu Alkan'ın son paylaşımı sosyal medyayı salladı. Banu Alkan'ın Hadise paylaşımı bomba etkisi yarattı. Türk sinemasının Afrodit'i Banu Alkan, son paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Banu Alkan, 141 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşımlar yapıyor. Banu Alkan, geçtiğimiz günlerde "Büyük aşkım" dediği Kemal Yıldız ile evlendiklerini açıklamıştı. Afrodit lakaplı usta oyuncu Banu Alkan, sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Banu Alkan, bu kez Hadise'nin tatil fotoğraflarını yorumladı.