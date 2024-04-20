Afrodit Banu Alkan’dan olay yaratacak “Hadise” yorumu! Frikik ondan sorulur

Banu Alkan, güzel şarkıcı Hadise'yi hikayesine ekledi. Son olarak Dünya Güzellerim Masada ile karşımıza çıkan Banu Alkan, programın sonlanmasıyla birlikte hayranlarıyla sosyal medya aracığıyla iletişim kuruyor. Afrodit lakaplı Banu Alkan paylaşımlarıyla adından sıkça bahsettiren isimlerden biri. Kylie Jenner ve Serenay Sarıkaya'ya söylediği sözlerle gündemden düşmeyen Banu Alkan bu kez de Hadise'ye gönderme yaptı.