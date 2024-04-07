Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu... Yakın dostlar Çağatay Ulusoy ile Kıvanç Tatlıtuğ küs mü? Çağatay Ulusoy’dan açıklama geldi...

Giriş Tarihi: 07.04.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
10:53
Dostlukları uzun yıllara dayanan ve neredeyse yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen arkadaşlar Çağatay Ulusoy ile Kıvanç Tatlıtuğ hakkında bir süredir küslük haberleri çıkmıştı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy'un, Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bıraktığı öne sürülmüştü. Bu hamle sonrası iki yakışıklı oyuncunun hayranları küs olup olmadıklarını merak etmişti. Küslük sorusuna Çağatay Ulusoy'dan cevap geldi. İşte Çağatay Ulusoy'un Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması...