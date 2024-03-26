Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Dubai tatilinden döndü! Başak Dizer oğlunun elini bir an olsun bırakmadı!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, dizisi final yapar yapmaz soluğu önce Hong Kong'da ardından da Dubai’ye aldı. Yoğun tempo sonrası ailesiyle dinlenmeyi tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ, tatilden oğluyla çekildiği pozlarıyla kalpleri ısıttı. Bugün ise Tatlıtuğ ailesi İstanbul’a döndü. Başak Dizer, havalimanında oğlu Kurt Efe’yle pozunu sosyal medyada paylaştı. Başak Dizer paylaşımında oğlunun elini bir an olsun bile bırakmadı. İşte Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe’nin sevimli halleri!