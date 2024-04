Her yıl, ülkemizde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren birçok kuruluş ve organizasyon, başarılarına layık gördükleri isimleri ödüllendirmek için törenler düzenliyor. Ancak son zamanlarda, bu ödül törenlerinin kendisi de tartışma konusu haline geldi. Peki, neden Türkiye'de ödül törenleri bir türlü istenilen düzeyde olmuyor? Neden para karşılığında ödüller veriliyor? Yılın iş insanı, ödülünün parasını kendi veriyor her yıl. "Madem yılın en iyisiyim, neden kendime bir ödül almayayım ki" kafası mı yoksa "Tören benim, istediğimi ödüllendiririm istediğimi cezalandırırım" kafası mı çözebilen henüz yok.



CEZALAR DERS GİBİ

Bu soruların cevabını ararken Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı'nın her ay düzenli yayınladığı ceza verilen reklam dosyalarında, yılın en iyi ödüllerinden bir paylaşımın durdurma cezası dikkatimi çekti. Karar şöyle:







"Firmaya ait Instagram hesabında 'Yılın En'leri Ödül Törenleri' başşlıklı muhtelif tanıtımlara yer verildiğği, söz konusu ödül tanıtımlarında 'Yılın En Başşarılı İİşş İİnsanları', 'En İİyi Markalar ve En İİyi İİşş İİnsanları (...)', 'Her Sektörün En'lerinin Buluşşacağğı Gece', '(...) şşehrimin, bölgemin, ya da ülkemin En'lerinden biriyim, işşimi En iyi yapanlardanım (...)' gibi ifadelere yer verildiğği, söz konusu ifadelere ilişşkin olarak, Tüketici Ödülleri Yönetmeliğği'nin 'Diğğer gerçek veya tüzel kişşilerce verilecek tüketici ödülleri' başşlıklı 15. maddesinin; 1. fıkrasında yer alan 'Gerçek veya tüzel kişşiler tarafından tüketici ödülü veya benzeri isimler altında verilen ödüllerin herhangi bir menfaat temin edilmeksizin verilmesi ve önceden ilan edilen objektif kriterlere dayanması esastır' hükmüne aykırı olarak bahsi geçen ödüllerin önceden ilan edilen objektif kriterlere dayanmadığğı, ödüllerin değğerlendirme süreci, duyurulması ve verilmesine ilişşkin yazılı ve görsel medyada eksik bilgilendirme yapıldığğı, dolayısıyla söz konusu tanıtımların ortalama tüketici nezdinde yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğğu değğerlendirilmişş olup, 6502 sayılı Kanun'un 63'üncü ve 77/12'nci maddeleri uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmişştir."

Bakın kanuna göre verilen ödüllerin herhangi bir menfaat temin edilmeksizin verilmesi ve önceden ilan edilen objektif kriterlere dayanması esastır. Gelin bu kanuna göre bizim ödül törenlerini inceleyin bakalım daha neler çıkacak.

Bu bahsettiğim dosyadaki konu tanıtım için verilen bir ceza ama ödül töreni yapan başka kişilere sürpriz cezaların yolda olduğunun haberini ilk benden duymuş olun. Bu sayede belki Türkiye'deki ödül törenlerinin daha güvenilir ve saygın hale gelmesi için yeni adımlar atılabilir. Öncelikle ödül kazananlar belirlenirken şeffaflık ilkesine daha çok önem verilmeli ve tarafsız bir değerlendirme süreci oluşturulmalıdır. Ayrıca sponsorların etkisinin minimize edilmesi ve kazananların gerçek başarılarına odaklanılması gerekmektedir. Son olarak, Ticaret Bakanlığı'nın denetimlerinin sıkılaştırılması ve düzensizliklere karşı daha etkili önlemler alınması önemlidir.







DİJİTAL PLATFORMLARIN REKABETİ CEZA ALIRSA...

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı'nın bu ay verdiği cezalarda dijital platformların rekabeti ve cezaları ilgimi çekti. Bir dijital platform, rakip dijital platformunun adıyla Google arama motorunda arama yapan kişilerin sonucuna kendi adını kampanyalarla ve kendi sayfasına yönlendirme linkiyle çıkacak şekilde çıkartıyor. Başlığa tıklayan tüketicilerin diğer siteye yönlendirildiği, dolayısıyla söz konusu tanıtımların tüketicileri yanıltıcı ve haksız rekabete neden olacak nitelikte olduğu değerlendirilip 6502 sayılı kanunun 63'üncü ve 77/12'nci maddeleri uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmiş.

Dijital platformlarla ilgili birçok dosya var aslında hepsi bir kişiye karşı gibi, en popüler olanı Google aramasında hepsinin adı çıkıyor. Bu özellikle ayarlanmış, işte cezalar da bu şekilde arka arkaya gelmiş, hayat.