Bodrum 2024 yazına hazır mı? Altyapı yetersizliği, yolların bozukluğu ve her sezon artan fiyatlar gibi sorunlarına yaz gelmeden en üst sıradan susuzluk girdi... Bu yıl vatandaşlar, kabristan ziyaretlerinde susuzlukla karşılaşarak şok geçirdi. Susuz kabristan ziyareti olur mu demeyin çünkü oluyormuş, bunu bu bayram Bodrum'da öğrenmiş olduk. Utanmak mı, üzülmek mi, hangisi ağır basıyor, inanın bilmiyorum. Tek bilmek istediğim su yok ise bu yaz nasıl geçecek?!







Son yıllarda yaşanan kuraklık ve artan su kullanımından kaynaklı seviyesi geçen yıllara göre çok düşük kalan Bodrum Mumcular Barajı'ndaki su tükenmişti, yine tükenecek. Peki çözüm? Öncelikle, su tüketimimizi bilinçli bir şekilde yönetmeliyiz. Duş sürelerini kısaltmak, muslukları sıkı sıkı kapatmak ve suluğa biraz su doldurmak gibi küçük önlemlerle bile büyük farklar yaratabiliriz. Su tasarruflu teknolojilere ve yenilenebilir su kaynaklarına yatırım yapmalıyız.







Yağmur suyu toplama sistemleri, gri su geri dönüşümü sistemleri ve güneş enerjisiyle çalışan su arıtma sistemleri gibi teknolojiler, suyu daha etkin bir şekilde kullanmamıza ve atık suyun yeniden kullanılmasına olanak sağlar. Son olarak, toplum olarak bilinçlenmeli ve eğitim çalışmalarına destek vermeliyiz. Susuzluğun ciddiyetini ve etkilerini halka anlatmak, su tasarrufu ve kaynaklarını koruma konusunda toplumsal bir farkındalık oluşturmak çok önemli. İklim değişikliği ve su krizi gibi büyük sorunlarla mücadele etmek için zaman daralıyor, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için şimdi harekete geçme zamanı!







IŞIKLARI 24.00'TEN SONRA KAPATMAK!

Paris'te Eyfel Kulesi'ndeki ışıklar tasarruf tedbiri kapsamında gece 12'den sonra kapatılıyor. Ne şahane bir uygulama. Almanya'da da federal hükümetin enerji tasarrufu amacıyla aldığı karar çerçevesinde saat 22.00 ile 06.00 arasında aydınlatmalar kapatıldı. Karara göre kamu binaları, heykeller, anıtlar ve tabelaların ışıkları, yerel saatle 22.00'den itibaren kapatılacak. Biz neden yapmıyoruz, biz de tasarruf için harekete geçelim. Türkiye'de de benzer şekilde çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılması ve enerji tasarrufu sağlanması için çeşitli adımlar atılabilir, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakılabilir. Bizde de örneğin, İstanbul'daki Ayasofya, Sultanahmet Camii gibi tarihi yapıların aydınlatmaları gece belirli saatlerde kapatılarak enerji tasarrufu sağlanabilir. Olamaz mı? Olabilir...







GLOBAL MARKALARIN TERCİHİ BODRUM

Bodrum'u her yıl başka tatil beldeleriyle kıyaslıyorlar, bu sezon sanıyorum ki bu konu tartışmaya kapanacak çünkü dünyaca ünlü global markalar tercihini Bodrum'dan yana kullandı. Mikonos'un yıldızı, Londra'nın en cool'u, İtalyanların vazgeçilmezi hepsi bu yaz Bodrum'da. Bodrum her sezon kendi marka değerini yükselterek daha da yıldız bir hale geliyor. 2024 yaz sezonu için Bodrum'da birçok heyecan verici etkinlik, festival ve özel sergiler var. Gastronomi tutkunları da Bodrum'da bu yaz unutulmaz bir deneyim yaşayacaklar. Özellikle pop-up şef etkinlikleri çok konuşulacak. Öte yandan, Bodrum'un kültür sanat hayatı da bu yaz hareketli geçecek. İstanbul'dan birçok galerinin, yeni yazlık sergileri, deneyim odaklı planlamalarla gündemde olacak. Unutmayın ki krizler gelir geçer ama Bodrum'un cazibesi sonsuza dek kalır. Belki biraz susuz kalırız ama yaz sezonu yine de muhteşem olacak gibi hissediyorum. Lahmacun ayran gündeminden uzak, bir yaz geçirmek dileğiyle...