Müzik dünyasında değişen trendler ve duyguların şarkı sözlerine yansıması, araştırmacıları şaşırtmaya devam ediyor. Son araştırmaya göre, şarkı sözlerindeki öfke ve basitlik, son 40 yılda inanılmaz bir yükseliş göstermiş durumda. Bu durum, insanların müziği dinleme şeklinin değişmesinden mi kaynaklanıyor yoksa giderek duygusuzluğun hakim olmasından mı? Bu sorunun cevabını bulmaya çalışıyoruz! Araştırmacılar, rap, country, pop, R&B ve rock şarkılarının sözlerini inceleyerek ilginç sonuçlar elde ettiler. Özellikle rap müziğindeki öfke ve olumsuz duyguların artışı dikkat çekiyor. Avusturya'daki Innsbruck Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü'nden Yardımcı Doçent Eva Zangerle, müziğin toplumun bir aynası olduğuna dikkat çekti. Basitliğin ve öfkenin toplumun bir yansıması olduğunu vurguladı.









GERÇEK BİR DRAM

Müzikteki duygusal dönüşümlerle ilgili daha fazla bilgi, ilerideki araştırmalarla aydınlanacak gibi görünüyor. Belki de önümüzdeki yıllarda şarkı sözleri terapistlerin en iyi arkadaşı olacak, kim bilir? Sonuç olarak, müzik dünyası her zaman bizi şaşırtmaya devam edecek gibi görünüyor. Belki de şarkı sözlerindeki öfke ve basitlik, sadece sanatçıların kahramanı olmak istediği gerçek bir dramadır.



MUSİKİŞİNAS GERİ DÖNDÜ!

Merakla beklenen 43. İstanbul Film Festivali bu yıl dünya sinemasının en yeni örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenler ve genç yeteneklerin son filmlerinin de aralarında olduğu 132 uzun ve 12 kısa metrajlı filmden oluşan geniş bir program sunuyor. Festival, 12 gün boyunca, film gösterimlerinin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla yapılacak söyleşiler, özel gösterimler ve etkinliklerle sinema dolu günler yaşatacak. 17-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin programı da bu hafta açıklandı.







Ayrıca festivalin özel bölümü olan Musikişinas, festivalde tekrardan yerini alıyor. Dünya çapında müzik tarihine yön vermiş efsanevi isimlerin unutulmaz hikayelerini beyazperdeye taşıyan Musikişinas, müziği hayatlarının ayrılmaz bir parçası olarak görenlerin ilham verici öykülerini bir araya getiriyor.



BÜYÜYEN KÜLTÜR YOLU

Türkiye Kültür Yolu Festivali, her yıl daha da büyüyerek karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy programı açıklarken, Türkiye'nin birçok şehrinde insanları şahane bir kültür yolculuğunun beklediğinin müjdesini verdi.

Türkiye'nin şehirlerini bir araya getirerek, somut ve somut olmayan miraslarıyla dikkatleri üzerine çeken bu festival, şehirlerimizi gerçek birer marka haline getirme misyonuyla yoluna devam ediyor. Geçen yıl festival rotalarında 80 mekân bulunurken, bu sene sayı tam 500'ü aştı!







Şimdiye kadar 5 yeni şehir ve mekân eklendiğine göre, önümüzdeki yıllarda bu rakamın daha da artacağına emin olabiliriz. Festival Adana'da, Portakal Çiçeği Karnavalı ile birlikte, 13-21 Nisan tarihleri arasında başlayacak. Bu yılki festivalin yıldızları arasında ise adeta sanatın devleri var! Pablo Picasso'nun 50. ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkileyici sergiyi kaçırmamak için sabırsızlanıyorum.