2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Ege Rallisi, Marmaris'te başladı.

Bu yıl ralliye 64 ralli aracı ve 20 klasik otomobil katıldı. Dikkatleri üzerine çeken bir diğer önemli nokta kadın pilotlardı.

Kadın pilotların sayısının bu yıl ciddi oranda artması, ralli dünyasında önemli bir dönüşümün habercisi olarak yorumlanabilir.

Ege Rallisi'nin seremoni startı, Cumhuriyet'in ilk kadın otomobil yarışçısı Samiye Cahide Morkaya'nın anısına düzenlendi. Ve Klasik Otomobil Kulübü tarafından ülkenin çeşitli illerinden gelen 20 klasik otomobil ile başladı.







KADIN GÜCÜ

Marmaris'te gerçekleşen bu önemli etkinlikte, Uluslararası Otomobil Federasyonu Kadınlar Komisyonu başkanlığına seçilen Burcu Çetinkaya'nın copilotluğunu, Dünya Ralli Şampiyonası'nda yarış kazanan ilk kadın co-pilot olan Fabrizia Pons üstlendi.

Ralli dünyasında kadınların gücünü temsil eden bir diğer isim ise Fatma Turgut oldu.

Kendisinin eski bir ralli tutkunu olmasının yanı sıra, geçmişte yarışlarda hakemlik yaptığını öğrendim.

Ayrıca, Dünya Ralli Şampiyonası'nda ilk ve tek puanı alan, 1995-2003 Türkiye Ralli Şampiyonu milli sporcu Volkan Işık'ın, 12 yıl aradan sonra Ege Rallisi ile geri dönüşü de büyük bir heyecan yarattı.







RALLİ TUTKUNU

Yarışın İçmeler etabında başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar Düzyatan'ın arabalar hakkında ne kadar bilgili olduklarına tanık oldum.

İkisi de gerçek birer ralli tutkunu. Özetle Ege Rallisi sadece kadınların gücünü değil, aynı zamanda toplumsal duyarlılığın ve çevreye karşı sorumluluğun da bir göstergesi olarak dikkat çekti bu yıl.

Ege rallisinin bana göre yıldızı Kübra Denizci Keskin ve copilotu Onur Vatansever'di. Kübra Türkiye'deki ilk engelli kadın yarış pilotu. Aynı zamanda klinik psikolog...

Kübra ve Onur'dan başka rallide dikkat çeken isimler her ralli olduğu gibi Ali Türkkan ve Sarıkamış rallisindeki başarısıyla konuşulan Kerem Kazaz'dı.

Kerem de gelecekte adını sıkça duyacağımız pilotlardan olacak.







AKBELEN İÇİN TEŞEKKÜRLER

Ege Rallisinin yarışlardaki pilotları dışında iki yıldızı daha vardı: Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı ve Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın.

Yıldız diyorum onlara çünkü her iki aday da bir an olsun durmadan, sahada halkın nabzını tutarak, sorunları yerinde tespit etmeye ve çözüm üretmeye odaklandılar. İnşallah, her ikisi de seçimlerde verdikleri emeklerin ve halkın gösterdiği güvenin karşılığını alır.



KAMULAŞTIRMA İPTAL

Rallide Aydın Ayaydın sayesinde Akbelen meselesini daha detaylı öğrendim. Biliyorsunuz uzun zamandır haberlere konu olan, Milas'taki Akbelen Ormanı çevresinde 190 parsellik tarım arazisinin kamulaştırılma kararı yıllardır çok konuşuluyordu.

Aydın Ayaydın, Cumhurbaşkanına Muğla için tarımın ne kadar önemli olduğunu, bu kamulaştırmadan pek çok köylünün, tarım alanlarının zarar göreceğini iletmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iletişim kurduktan sonra da 24 saat gözünü kırpmadan Resmi Gazete'yi beklemiş.

Ve mucize haber resmi gazetede yayınlanmış. Kamulaştırma kararı iptal. Akbelen ormanında yıllardır süren yaşam mücadelesi bu kararla beraber sona erdi.

O kadar çok olay olmuştu ki bu ormanda neredeyse her gün başka bir ayaklanma vardı bu haberi duyunca gerçekten çok mutlu oldum. Şimdi ayaklanma çıkaran herkesin de teşekkür etme zamanının geldiğini düşünüyorum. Ayaydın bu haberi iletmeseydi bu karar yürürlükten kalkmayacaktı ve olaylar devam edecekti, o yüzden yapılan bu iyiliği lütfen unutmayın.