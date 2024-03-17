21. Yüzyılda depresyona sürükleyen birçok faktör arasında teknolojinin önemli bir yeri olduğunu biliyoruz. Ekranlara bakarak geçirdiğimiz saatler, sürekli olarak mükemmeliyetçi standartlarla karşılaşma ve sosyal medyanın getirdiği toplumsal karşılaştırmalar gibi etkenler, ruhsal sağlığı olumsuz yönde etkiliyor. Ancak paradoksal olarak, aynı çağın depresyon gibi zihinsel sağlık sorunlarına çözüm olarak teknolojiye başvurması da dikkat çekici bir durum. Geçtiğimiz günlerde TV programı çekimine hazırlanırken A Para'da İnsan hali programını yapan klinik psikoloji doçenti Dr. Mehmet Şakiroğlu ile bu paradoksu konuştuk.

Şakiroğlu sanal gerçeklik terapisi gibi yenilikçi yaklaşımlar, insanların ruhsal sağlıklarını iyileştirmek için teknolojinin gücünden faydalandıklarını söyledi. Nasıl ya demeden edemedim. Düşünsenize gözlüğünüzü takıp sorunlarınızı çözüyorsunuz. Depresyon oranlarının artışı malum, gizli depresifler de ne kadar kabul etmeseler de hayata dönmek için gizli gizli bir yol arıyorlar. Depresyondan çıkış yolu bulamadıysanız belki de sanal gerçeklik gözlüğünüzü takarak kendinizle baş başa gelme vakti gelmiştir. Bu gözlükler bağımlılık tedavisinde bile kullanılıyormuş. Özetle depresyondan çıkış için yeni bir yol arayışında olanlar için sanal gerçeklik gözlükleri, umut vaat eden bir çözüm sunuyor.







DEVRİM GİBİ BULUŞ

Geleneksel terapi seanslarına erişimde zorluk çeken veya bu yöntemlerle istenilen sonuçları alamayanlar için, sanal gerçeklik terapisi daha erişilebilir ve etkili olabilir. Sanal gerçeklik teknolojisinin mental sağlık alanındaki potansiyeli, gelecekte daha da genişleyebilir ve bu alanda yeni tedavi yöntemlerinin gelişmesine yol açabilir.

Depresyon ve diğer zihinsel sağlık sorunlarıyla mücadele etmek için sanal gerçeklik teknolojisine bir şans vermek, beklenmedik şekilde aydınlık yola çıkmanın ilk adımı olabilir. Psikoloji dünyasında devrim niteliğinde bir buluş. Şakiroğlu hocamın anlatımıyla sanal gerçeklik gözlüğü ile terapide antidepresan kullanımı da azalacak, öfke problemi, deprem travması çözülecek. Şimdiden herkesin bu gözlükten edinmesini öneriyorum, durum daha da kötüye gitmeden önlemimizi alalım.







VENEDİK BİENALİNDE MAURIZIO

Vatikan, 2024 Venedik Bienali'nde ulusal pavyonunu temsil etmesi için İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ı seçti. Cattelan, provokatif ve skandala sebep olan eserleriyle tanınıyor. 2019'da Art Basel Miami Beach'te bir muz bantlayıp duvara astığı ve 120 bin dolara sattığı eseriyle gündeme gelmişti. Cattelan'ın Venedik bienalinde yer alacak işi aktör Zoe Saldana ile eşi, İtalyan yönetmen ve yapımcı Marco Perego'nun yönettiği 12 dakikalık bir video enstalasyondan oluşacak. Mahkumlar filmde karakterleri canlandıracak ve bazıları Fransız sanatçı Claire Tabouret'nin bir eseri için çocukluk fotoğraflarıyla da katkıda bulunacak. Lübnanlı Amerikalı sanatçı Simone Fattal da mahkumların yazdığı şiirlerin kullanıldığı bir enstalasyon oluşturmaya davet edildi. 20 Nisan-24 Kasım arasında görülebilecek eser, sanatçının geçmiş performansları göz önüne alındığında, skandal bir eser yaratması ihtimali yüksek. Vatikan'ın da bienalde konuşulmak istediği açık.







EFSANEDEN DEVAM SÜRPRİZİ!

Ernest Cline'nın 2011 tarihli distopik romanı 'Ready Player One' Steven Spielberg tarafından sinemaya uyarlanarak 2018 yılında izleyiciyle buluşmuştu. Ne mutlu ki Spielberg şimdi devam filminin yolda olduğunu doğruladı, ancak bu kez projeye sadece yapımcı olarak dahil olacağını biliyoruz. Prodüksiyon muhtemelen 2025'e kadar başlamayacak; bu durumda 2024, Spielberg'in üretimde hiçbir projesinin olmadığı ender bir yıl olarak dikkat çekiyor.