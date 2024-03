Batıl inançlar, genellikle geleneklere dayalı düşünce sistemleridir. Bu bilgiyi neden veriyorum çünkü bu gece ödüllerin sahiplerini bulacağı 96. Akademi ödülleri bir o kadar heyecansız. Durum böyle olduğu için tuhaf haberler gündeme geliyor. Bakın onlardan biri New York Post'un Ellen DeGeneres'in Oscar selfiesinin korkunç laneti haberi. New York Post bu selfie'den sonra fotoğraftaki herkesin kariyerinin berbat gittiğini iddia ediyor. Oscar Selfiesi Laneti Amerikan medyasının gündemine oturmuş, inanılmaz bir vaka ve batıl inanç örneğidir. Dünyaca ünlü starların kariyerlerindeki başarıları ve başarısızlıkları abartılı bir şekilde sunarak, bir tür batıl inançtan bahsetmek, yaşadıkları itibar zedelenmelerini, genellikle basit bir olaya veya lanete bağlamak biraz sürreal bir yaklaşım olmaktan öteye gidemiyor.







LANET DEĞİL BATIL İNANÇ

Oscar Selfiesi Laneti gibi inançlara kapılmak yerine, olaylara daha gerçekçi ve eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmak yerine bu isimlerin başarısızlıklarını listelemek ne kadar adil tartışılır. Bu sektörde başarı olduğu kadar başarısızlık var, izlenme oranlarının yüksek olduğu kadar izlenmeme var. İtibar zedelenmesi kadar itibar suikastı var. Bunun batıl inançla ne alakası var hâlâ anlamış değilim.







Bakın haber şöyle; Ellen DeGeneres'in, 2014 Oscar yayını sırasında çektiği ikonik bir selfie yayınlayarak gündem olmasının üzerinden tam 10 yıl geçti. De- Generes, Meryl Streep, Bradley Cooper, Jared Leto, Angelina Jolie, Brad Pitt, Julia Roberts, Jennifer Lawrence, Kevin Spacey, Lupita Nyong'o ve Channing Tatum'u kadraja sıkıştırmayı başarmıştı. 2018 yılında #MeToo hareketi sırasında cinsel taciz iddialarıyla karşı karşıya kaldıktan sonra House of Cards'tan kovulan Spacey gibi diğerleri için ise işler kesinlikle değişti. Cooper, 2014'teki 'American Hustle' filmiyle yardımcı erkek oyuncu adaylığından bu yana Oscar'ın dayanak noktası haline geldi. 10 yıl sonra çift haneli Oscar adaylıkları kazandı ve yönettiği, yapımcılığını üstlendiği ve başrolünü üstlendiği 'Maestro' filmiyle Akademi Ödülleri'ne aday oldu. Gelelim Jennifer Lawrence'a başarılı oyuncu 'American Hustle' filmindeki performansıyla da aday oldu. Ertesi yıl 'Joy' filmindeki performansıyla bir Oscar ödülü daha kazandı ve o zamandan beri her yıl bir filmde rol aldı. Aynı zamanda bu süreçte anne oldu. Lawrence'ın da lanet denilebilecek hadisesi yok sanki.







JARED LETO DÜŞÜŞTE Mİ?

Jared Leto o yıl 'Dallas Buyers Club'la, Nyong'o da '12 Yıllık Esaret'le Oscar kazandı. Leto, o zamandan beri çeşitli gişe rekorları kıran filmlerde, 2022 mini dizisi 'WeCrashed'da roller arasında geçiş yaptı ve rock grubu 30 Seconds to Mars'ta kaldı. Lanet demek yanlış olur sanki Jared Leto'ya da. De- Generes o dönemde uzun süredir devam eden gündüz talk şovu 'The Ellen DeGeneres Show'a ev sahipliği yapıyordu ve son bölümü 2022'de yayınlandı.

Program adı üzerinde, başladığı gibi bitmesi de doğal yine bir lanetten söz etmek mümkün değil diye düşünüyorum. Selfie'nin çekildiği sırada Jolie ve Pitt örnek bir çiftti. Aynı yıl Fransa'daki şatolarında samimi bir törenle evlendiler, ancak sonra boşandılar ve çeşitli hukuki mücadelelerin ortasında kaldılar. Evlilik gibi boşanmak da doğal. Lanet ve selfie'nin konuyla ne alakası var ? Çözebilen varsa lütfen bana da haber versin. Meryl Streep, 2014 yılında 'August: Osage County' filmiyle 18. Oscar adaylığını kazanarak rekorunu kırmıştı.

Sonra da kariyeri düşüşe geçti. Ne selfie'ymiş demeden edemiyor insan ancak durum 'Heyecansız bir Oscar'ın eski popülerliğini kaybediyor mu?' sorusunu gündeme getiriyor başka bir şey değil.

Hal böyle olunca ben geceden yüzde yüz yumruk olayı gibi bir skandal bekliyorum. Skandal olursa lütfen bu yazdıklarımı unutmayın, bu da benim lanetim olsun. Bu arada gönül Oscar'ım kesinlikle yönetmen olarak Christopher Nolan ve kadın oyuncu ise Emma Stone (Poor Things). En iyi film o kadar heyecansız ki tahmin bile yapmak içimden gelmiyor.