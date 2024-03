Son zamanlarda, erkeklerin giremediği, sadece kadınlara özel mekanlar gündemde sıkça yer alıyor. Yanlış okumadınız erkeklerin yasak olduğu "Kadınlara özel" mekanlardan bahsediyorum, her geçen gün bir yenisi açılıyor. "Erkekler kapatılsın" diyen sosyal medya güruhu bu durumdan çok mutlu çünkü kadın dayanışması ve özgürleşmesi açısından bu çok önemli bulunuyor. Öte yandan erkeklerin giremediği mekanlar bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılanıyor. Tepkilerin temelinde genellikle ayrımcılık ve eşitsizlik gibi kavramlar yer alıyor. Tepki gösterenler, bu mekanların erkekleri dışladığını ve eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savunuyorlar.

Peki, erkeklerin giremediği mekanlar neden gündemde? Bu mekanların artmasının arkasında yatan sebepler neler? Yalnızca kadınların yaşadığı yaşam alanları, feminist egemenlik mi dersiniz? Kulüpler, adalar, park alanları veya toplu taşıma artık kadınların erkeklerin varlığının engelleyebileceği şekillerde kendilerini ifade edebilecekleri güvenli alanlardır. Geçtiğimiz günlerde sadece kızlara özel yerler listesine Balat'ta bir kafe eklendi ve sosyal medyanın merkezine oturdu, hiç şaşırmamak gerek çünkü dünyada böyle mekanlar zaten bir süredir konuşuluyordu.









FİNLANDİYA'DA KADIN ADASI

Dünyadaki örneklerinde Finlandiya'da sadece kadınların olduğu ada bile var. Bir kadının en büyük dileğinin Themyscira'ya tek yön bir bilet olduğu günler vardır; diğer güçlü kadınlarla çevrili huzur içinde yaşama şansı. Kristina Roth sadece kadınların girebildiği bir ada kurdu. SuperShe Island, Finlandiya merkezli ve kadın misafirler için sağlık odaklı bir destinasyon sunuyor. Erkeklerin yasak olduğu gerçek hayattaki bir ada.



EV YAPIMI TATLILAR

İstanbul Balat'taki kafe ise açılır açılmaz, sosyal medyada viral oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, erkeklerin giremediği kafeyi göstererek, "Erkekler kapatılsın dedik ve sonunda erkeklerin giremediği o kafeyi bulduk" dedi. İçeri girdiğinizde, kitaplarla dolu sıcacık ambiyansı var kafenin. Burada kahve fincanınızı kendiniz seçiyorsunuz. Sonra arka bahçede oturup ev yapımı tatlıları deniyorsunuz.

Grace Belgravia ise Londra'nın kalbinde sadece kadınlara özel bir üye kulübü. 2012 yılında kapılarını açtı ve yükselişi etkileyici oldu. Beslenme ve güzellik de dahil olmak üzere kadınlarla ilgili her şeyi kapsayan uzmanların bulunduğu kulübün yıllık üyelik ücreti 5.500 Euro ve katılım ücreti ise 2.000 £uro!









NEW YORK'TA DA VAR

Erkeklerin giremediği mekanlardan New York'ta da dikkatimi çeken bir yer oldu. The Wing, kadınlara yönelik tek sosyal kulüp ve çalışma alanı ve oldukça popüler. Mekan en az 200 kadını ağırlayabiliyor, hiçbir erkeğe izin verilmeyen katı kuralı var ve kütüphanesinde yalnızca kadın yazarların kitapları mevcut. Amaç kadınlara güçlenme mücadelesine çıkmadan önce kendilerini rahat hissedebilecekleri alan vermek.



ERKEK BAKIŞ AÇISINDAN UZAK

Erkeklerin giremediği mekanlar, kadınların özgürlük ve güvenlik ihtiyacından doğan bir olgu olarak karşımıza çıkıyor. Bu mekanlar, kadın dayanışması ve toplumsal cinsiyet eşitliği açısından önemli bir rol oynuyor. Her ne kadar bazı tepkiler alsa da, erkeklerin giremediği mekanların varlığını savunan ve bu mekanların önemini vurgulayan bir kesim de oldukça fazla. Neden bu mekanlar tercih ediliyor diye araştırdığımda, ilk olarak güvenli alan sonrasında özgürlük ve dayanışma başlıkları dikkatimi çekti. Erkeklerin giremediği mekanlar, kadınların toplumsal cinsiyet rollerinden ve erkek bakış açısından uzakta, özgürce kendilerini ifade edebilecekleri bir alan yaratıyor. Bu mekanlarda kadınlar, birbirleriyle dayanışma içinde olabiliyor, deneyimlerini paylaşabiliyor ve ortak çözümler üretebiliyorlar.

Bu mekanlar, erkek egemen bir dünyada kadınların yaşadığı zorlukları ve mücadelelerini gözler önüne seriyor aslında bu yüzden de gündemde yerini buluyor. Bu nedenle de mantılı bir girişim bence. Daha nicelerine hazırlıklı olmakta fayda var.