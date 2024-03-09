Çağımızda, gerçek ile sahte arasındaki ince çizgiyi belirlemekte zorlanıyoruz. 8 Mart Kadınlar Günü, kadınlarımızın sadece bir gün değil, her zaman düşünüldüğü bir gün olmalı. Ancak, markaların çoğunun bu özel günü, gerçek duyarlılık yerine sahte çabalara dönüştürdüğünü görüyorum. Özellikle, kadına yönelik mobbingin en çok yaşandığı şirketler, paradoksal bir şekilde kadına en çok değer verdiklerini iddia ediyorlar.









PR FIRSATI OLMAMALI

Soralım bakalım bu şirketlerin kadın çalışanlarına, kadına gerçekten değer veriliyor mu? Mobbing ne durumda? Kadın yöneticisi kaç tane? Kaç kadın gönül rahatlığıyla doğum iznine ayrılıyor? Öyle derin bir mesele ki bu, 8 Mart, kadın haklarına duyulan saygının ve eşitliğe olan ihtiyacın vurgulandığı bir gün olarak önem taşıyor ancak bazı şirketlerin bu özel günü sadece bir PR fırsatı olarak gördüğü de kabul edelim. Kadın çalışanlarını yok sayan yöneticilerin çıkıp bu günlerde formalite olmanın ötesine geçmeyen, içi boş ifadeleri, çağımızın başka bir çıkmazına doğru sürüklenmemize sebep oluyor.









8 Mart, sadece duygusal bir kutlama değil, aynı zamanda işyerindeki cinsiyet eşitliği ve kadın haklarına olan bağlılığın göstergesi olmalıdır. Ve bu değeri günlük iş uygulamalarına yansıtmak, adil ücret politikalarını benimsemek ve liderlik pozisyonlarında cinsiyet çeşitliliğini teşvik etmek; gerçek bir destek ve saygının ifadesidir. Diğer taraftan, kadın yöneticisi olmayan sektörler var örneğin, kadını yükseltmek yerine, kararları hâlâ erkek yöneticilere bırakıyor, sonra 8 Mart'ta çıkıp cinsiyet eşitsizliğinden bahsediyorlar.







Gerçek destek, sadece özel günlerde değil, her zaman devam etmelidir, sözde değil, eylemde kendini göstermelidir. Bir diğer dikkatimi çeken markada yaşanan durum şu; deprem bölgesindeki ihtiyaç sahibi kadınlara ve Türkiye genelindeki üniversite öğrencilerine sadece belirli bir zaman diliminde destek sağlamak, güven oluşturmak açısından soru işaretleri yaratıyor. Tüm yıl desteğinizi esirgemeyin biz de inanalım bu iyilik hareketine. Dilerim seneye 8 Mart tüm yıl kadına değer veren, destek olan markaların gerçekliğini ve samimiyetini konuşuruz, bu yıl bir çoğu sınıfta kaldı.









BRITISH MUSEUM BU HATAYI NASIL YAPAR?

İngiltere'deki British Museum'da skandallar bir türlü bitmiyor. Çalınan sanat eserlerinden sonra şimdi de sosyal medyadaki gündem yaratan paylaşımıyla ateş altında. Müze, Roma askeri tarihiyle ilgili sergisinin bekar kadınların erkekleri cezbetmesi için bir fırsat olduğunu öne süren bir sosyal medya gönderisi yayınladı. Tepkiler üzerine hemen özür dileseler de skandal paylaşım akıl alır gibi değildi.







Akademisyenler başta olmak üzere sosyal medya kullanıcıları, bu düşünceden duydukları hoşnutsuzluğu paylaştı. Oxford Brookes Üniversitesi'nde müzik ve kültür tarihi profesörü Alexandra Wilson, British Museum'un pazarlama girişiminde 'yanlış yönlendirilmiş' olduğunu söyledi. Bu paylaşım, müzenin itibarını sarsarken, kültür ve tarihle ilgili kurumların toplumun duyarlılıklarına daha fazla önem vermesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.