Dünya basınında Türk yemeklerine büyük övgü

Türk mutfağına ilgi her geçen gün artıyor. Türk şefler dünyanın dört bir yanındaki ünlü restoranların aranan ustaları haline geldi. Sosyal ağlar mutfağımızdan yemeklerin tanıtıldığı videolarla dolup taşıyor. Gurme içerikler yayınlayan siteler ya da gezi rehberliği yapan haber kaynaklarının hazırladıkları "en iyi mutfak" veya "en iyi restoranlar" listelerinde Türkiye'ye kesinlikle yer veriliyor. Ya da dünya basınında yer alan "muhakkak denemeniz gereken yiyecekler" sıralamasında Türk mutfağından yemekler mutlaka bulunuyor. Haberimizde internet ortamında son zamanlarda Türk yemekleri hakkında çıkan bazı haberleri derledik.Sosyal ağlardaki videolardan başlayalım. Eğer siz de benim gibi sık sık tariflere veya sokak lezzetlerine bakıyorsanız eminin karşınıza Türk yemeklerini tanıtan yabancı gezginler ya da şeflerin videoları çıkıyordur. Yüzbinlerce takipçileri olan Instagram hesapları ya da milyonlarca aboneleri olan YouTube kanallarından birinde menemen, yaprak sarması, baklava ya da kuru fasulye tarifi görmek insanın hoşuna gidiyor. Örneğin YouTube'da 21 milyon abonesi olan Nick DiGiovanni isimli şefin baklava tarifi videosu 11 milyon fazla izlenmiş ve altında 10 binden fazla yorum var. Hemen yapılan yorumlara bakıyorum. Dünyanın dört bir yanından kullanıcı Türk yemeklerinin tariflerinin altına "Türkiye'de yediğim yemeklerin tadı hâlâ damağımda" şeklinde yorumlar yapıyor. Ya da birçok kullanıcı imambayıldı veya Çökertme kebabı gibi daha az duyulan yemeklerimizin de denenmesi gerektiği yönünde tavsiyeler yapıyor.Instagram'da "Türk yemeği" etiketi ile her yıl 2 milyondan fazla paylaşım yapılıyor. En son Dubai çikolatası çılgınlığı sosyal ağlardaki yemek çılgınlığının ne boyuta geldiğini bir kez daha gösterdi. Ama şunu çok net söyleyebiliriz, gezginlerin favori adresleri ve yemekleri arasında Türkiye her zaman favoriler arasında. Geçtiğimiz yıllarda YouTuber gezginlerle görüşmüştüm. Her biri ülkemizi gezip deneyimlerini kanallarında paylaşan 10'dan fazla fenomene "Türkiye denildiğinde aklınıza gelen üç şey nedir?" diye sormuştum ve gelen ortak cevaplar "Çeşitlilik, muhteşem yemekler, dost canlısı insanları, dünyada nadir görülen, cömertlik, enfes kültürel ve tarihi atmosfer" şeklinde olmuştu. Son zamanlarda çok popüler olan Shorts ve Reels gibi kısa video formatlarında da internet gezginlerinin Türkiye'de tattıkları sokak lezzetleri büyük ilgi görüyor. Simit, ekmek arası balık, kestane, midye... Gezginler tattıkları bu lezzetleri genelde puanlıyor. 10 üzerinden 7'den aşağıda oy verilen Türk sokak lezzeti olmuyor.Batı medyasında son zamanlarda yer alan "muhakkak denemeniz gereken lezzetler" ya da "en iyi çorbalar" gibi listelerde Türk mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden bazıları şöyle oldu:BBC: Yemek yazarı Nick Kwek, Karadeniz'i geçti. Videolu haberde Karadeniz mutfağına bölgedeki dağların ve yeşilliklerin nasıl etki yaptığı anlatıldı. Haberde güveçte sütlaca ayrı bir yer açıldı.CNN: ABD merkezli haber kanalı CNN'in internet sitesinde sıkça "dünyanın en iyi yemekleri" şeklinde listeler yayınlanıyor. Geçtiğimiz günlerde dünyanın en iyi çorbaları sıralaması yapıldı ve Türkiye'den yayla çorbası tanıtıldı. Tavuk suyu çorba gibi grip dönemlerinde şifa olarak da içildiğine dikkat çekildi. CNN ayrıca 23 Türk yemeğini tanıttı ve piyaz, ezogelin çorba, kısır, mercimek köfte, yaprak dolma, hamsili pilav, İnegöl köfte gibi yemeklerin detayları aktarıldı...New York Times: Çorba denildiğinde artık dünyanın dört bir yanında Türkiye akla gelen ilk ülkelerden oluyor. New York Times sitesindeki bir haberde de kelle paçanın detayları okuyuculara aktarıldı.Forbes: "İstanbul'da nerede ne yenir?" başlıklı sıkça haber yayınlayan Forbes sitesi mantıya bolca yer veriyor.Lonely Planet: Gezginler için vazgeçilmez bir site haline gelen Lonely Planet'in Türk mutfağından favorisi simit oldu.Times of India: Sitesinde 18 ülkeden en bilinen yemekler paylaşıldı. Türkiye'den et döner dürüm anlatıldı.Yahoo News: Dünyanın en iyi 13 mutfağı listesinde Türkiye de yerini aldı.Guardian: Gazetenin okuyucuları Türkiye deneyimlerini paylaştı ve "Hayatımızdaki en keyifli deneyim" ifadelerinin yer aldığı yazıda "Dünyanın en sütlacı kesinlikle Türkiye'de" denildi.Dünyanın dört bir yanından farklı lezzetlerin tanıtıldığı ve hatta gelen milyonlarca oylarla sıralandığı bir gurme - gezgin sitesi var. Hırvatistan merkezli TasteAtlas isimli platformun yayınladığı listeler büyük ilgi görüyor. Ülkelerden dört bir yanındaki yerel yemekler, içecekler ve restoranlar hakkında bilgi sunan interaktif harita ve bilgi platformu olan TasteAtlas'ın listelerinde son zamanlarda yer alan bazı Türk yiyecekleri şunlar oldu:Dünyanın en iyi 10 kuruyemişi listesinde, Antep fıstığı ikinci sırada yer aldı.En iyi 100 tatlı listesinde: Maraş dondurması, Gaziantep baklavası, Hatay künefesi, kazandibi, sütlaç da yer buldu.2024 yılı itibariyle patlıcan ile yapılan en iyi 10 yemek listesinin birinci sırasında Hünkar Beğendi çıktı.Dünyanın en iyi yemeklerinin sıralandığı bir başka oylamada: beyaz lahana sarması, Hünkar Beğendi, mercimek çorbası, döner, mantı da var.Dünyanın en iyi ekmekleri listesinde zirveyi Bafra ve Samsun pideleri paylaştı.TasteAtlas en iyi sebze yemeklerinde kuru fasulye de bulunuyor.Dünyanın en iyi kuzu etli yemekleri oylamasında cağ kebabı ikinci sırada çıktı.CNN, BBC, New York Times, Guardian, Forbes ve dahası... Dünya basınında sık sık Türk mutfağına dair haberlere yer veriliyor. Haberlerde genellikle Türk mutfağının dünya genelinde yeteri kadar değerinin bilinmediği belirtiliyor. Örneğin CNN Travel'da geçtiğimiz günlerce çıkan bir yazıda "Türkiye yemeklerini birçoğunuz döner veya kebap olarak biliyorsunuz. Ancak aslında bunlar buzdağının görünen kısmı, arka planda kalan çok fazla Türk yemeği var" denildi. Ya da haberlerde Türk yemeklerinin doğallığına, sağlıklı oluşuna ve aileleri bir arada tuttuğuna dikkat çekiliyor. Tüm bunlara ek olarak Türk halkının misafirperverliği ve özellikle yemek ısmarlamak konusunda cömertliğine ayrı vurgu yapılıyor.