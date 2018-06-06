AB PARTİ

  • KISALTMA

    AB PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    İrfan Uzun

  • KURULUŞ TARİHİ

    06/06/2018
AB PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
Aşkale
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Aziziye
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Çat
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Hınıs
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Horasan
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İspir
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Karaçoban
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Karayazı
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Köprüköy
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Narman
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Oltu
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Olur
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Palandöken
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Pasinler
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Pazaryolu
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Şenkaya
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Tekman
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Tortum
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Uzundere
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Yakutiye
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