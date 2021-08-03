ADP

  • KISALTMA

    ADP

  • GENEL BAŞKAN

    Zeynep Yıkarbaba

  • KURULUŞ TARİHİ

    03/08/2021
ADP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
Ayrancı
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Başyayla
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Ermenek
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kazımkarabekir
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Sarıveliler
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
Akçaşehir
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Göktepe
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Güneyyurt
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kazancı
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Sudurağı
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay